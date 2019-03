Ny måling: Bompengepartiet like stort som Frp i Bergen

– Dette er en kraftig beskjed til de etablerte partiene om at noe er riv, ruskende galt, sier Trym Aafløy i bompengepartiet til Bergens Tidende.

I den ferske målingen gjort av Respons på oppdrag fra BT og VG får partiet hans en oppslutning på 6,9 prosent og fem mandater i bystyret. Det er like mange mandater som Frp, som har en oppslutning på 7,9 prosent.

Frp: - De har kopiert oss

Aafløy er ikke overrasket over målingen.

– Målet vårt er en oppslutning på over ti prosent. Det er vi så frekk at vi tør å si.

Frps toppkandidat Tor Woldseth sier til at avisa at han mener bompengepartiet har kopiert deres program.

– Jeg må jo si de har et fantastisk program, men så er jo det en blåkopi av vårt, sier han og tilføyer at han ikke tror på fjerning av bompengene.

Valgekspert: Sjokkbølger hos valgkampstrategene

BTs valgekspert Johan Giertsen mener derimot målingen må tas på alvor.

– Tallene for bompengelisten vil sende sjokkbølger inn til valgkampstrategene hos de større partiene i denne byen. Ingen kan overse et slikt parti. De har jo like mange mandater som Venstre (3) og KrF (2) til sammen på denne målingen, sier han til avisa.

Partienes oppslutning fordeler seg slik. Endringer fra målingen i desember i parentes:

Rødt 5 prosent (-0,4), SV 10,5 (+1), Ap 23,5 (-2,8), Sp 6,4 (+4,1), MDG 3,4 (-0,1), V 3,9 (-0,1), KrF 2,3 (-0,6), H 29,3 (-0,9), Frp 7,9 (-3,2), bompengepartiet 6,9 (+3,9).