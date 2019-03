(Bergens Tidende): Utenriksreporter Jørgensen og politisk kommentator Fischer deler ikke oppfatning om pressedekningen i den siste saken om Trond Giske.

Den tidligere Ap-nestlederen lå an til å bli valgt inn i arbeidsutvalget til Trøndelag Ap, da en video av ham dansende med en ung kvinne på utestedet Bar Vulkan ble gjort kjent i VG og andre medier. Seansen og reaksjonene i etterkant førte til at Giske ikke ble innstilt til vervet likevel.

Det reagerte TV 2-journalist Jørgensen sterkt på. I en kommentar på TV2.no kalte han hele saken for en stor «nothingburger», og slo fast at «vi i mediene lot oss bruke i et politisk attentat».

– Gamle gubber

Ikke alle i TV 2 delte den oppfatningen. Politisk kommentator Mathias Fischer har også tilgang til spaltene på nettsiden, og mente det var atskillig mer mat i denne saken enn sin kollega.

I en kommentar med tittelen «Gubber som bare ikke vil forstå», slår Fischer fast at «noen er ikke interesserte i å skjønne tiden de lever i». Gubbene han sikter til i saken er Per Sandberg, Magne Lerø, og Pål T. Jørgensen.

Fischer mener det er en merkelig fremstilling fra en journalist å mene at mediene her lot seg bruke i et politisk attentat.

«Det overrasker meg at det finnes folk som bruker sin tyngde som erfaren politisk journalist til å mer eller mindre si at en slik diskusjon burde Ap få lov til å ha i all hemmelighet».

Fischer avslutter kommentaren sin med et personlig håp for fremtiden.

«I alt dette finnes det likevel noe oppløftende. Aldrende menn er nettopp det, aldrende. De er stadig mer irrelevante i en tid de ikke forstår seg på. Det er vel derfor de roper så høyt».

Kommer med svar

Jørgensen har ikke noe problem med å rope tilbake. I en ny kommentar på nettsidene til TV 2 mandag kveld, går han i rette med Fischer.

Her viser han til Fischers uttalelser på TV 2 den kvelden dansevideoen ble kjent, uttalelser han mener kommentatoren ikke har grunnlag for å komme med.

«Bombastisk kommenterer han videoen på et tidspunkt han verken har oversikt over saken, har alle fakta på bordet eller har hørt kvinnenes versjon av hva som skjedde på baren. Uten å blunke undergraver han sin egen troverdighet som kommentator».

Jørgensen er også innom kommentaren til Fischer, som han mener er «full av personangrep, udokumenterte påstander og noen doser rent vås».

– Artikkelen er et skoleeksempel på elendig journalistisk håndverk. Jeg har vurdert å imøtegå skribleriet punkt for punkt, men velger ikke å senke meg ned til det nivået Fischer plasker rundt i, skriver han.

– Røffe karakteristikker

Bergens Tidende har spurt Jørgensen om han vil utdype kommentarene, men har ikke fått svar. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække påpeker at TV 2 lever av folk med sterke meninger, og da må det også være takhøyde internt.

– TV 2 har ansatt Mathias Fischer fordi han er en av landets beste kommentatorer, med god penn og analytisk, moderne tilnærming. Jeg er derfor uenig i at hans kommentar er elendig journalistisk håndverk. Pål T. Jørgensen har masse erfaring fra et langt presseliv i den politiske journalistikken. Han har også svært relevante synspunkter som hører hjemme i en offentlig debatt om Giske-videoen. De kommer begge med røffe karakteristikker, men jeg mener vi må tåle det.

På spørsmål om man ønsker denne typen karakteristikker, svarer Solbrække at man fint kan diskutere nivået på disse.

– Det å ty til hersketeknikker eller generalisering i en debatt, som for eksempel handler om alder eller erfaring, er ikke noe jeg selv gjør eller foretrekker.

– Kan godt ta en kaffe

Overfor BT sier Mathias Fischer at kommentaren hans egentlig sier alt han mener om dette.

– Jeg er veldig glad for de gode tilbakemeldingene jeg har fått, og denne saken er altfor viktig til å dra ned i gjørmen.

Fischer har ingen planer om å skrive et motsvar til sin TV 2-kollega, og legger til at han har opplevd stor støtte både fra sin redaktør og fra leserne på kommentaren.

– Hvordan er ditt forhold til Pål T. Jørgensen?

– Jeg setter meg gjerne ned og prater med Pål. Vi er bare kolleger og har ikke så mange samtaler i det daglige. Jeg kan godt ta en kaffe med ham, sier Fischer.