Kriseteam kalt ut etter brann i campingvogner på Sokn

Klokken 0530 fikk politiet melding om brann i flere campingvogner på Sokn camping i Rennesøy kommune. Beboere ble evakuert til en nærliggende restaurant. Flere vogner ble totalskadet i brannen. Klokken 0600 var beboere i den ene campingvognen fremdeles ikke gjort rede for. Politiet driver fortsatt med etterretning i denne saken. Litt før klokken 0600 meldte politiet at Rennesøy kommune har kalt ut kriseteamet sitt for å ta vare på de involverte campinggjestene.

Klokken 0830 arbeider poltiet fremdeles med å skaffe seg full oversikt over hvem som befant seg i den ene campingvognen. Det skal først ha vært vind i området, men denne løyet og dette kan har reddet resten av campingplassen, opplyser politiet.

– Vi fikk melding om brann av gjester på campingplassen klokken 0524 og rykket ut med mannskaper fra Rennesøy, Stavanger, Kvernevik, samt med brannbåten «Vektaren». Da vi ankom var det full overtenning i en campingvogn, sier John Helle, vaktleder i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Politiet melder om brann i flere vogner, Helle sier at de har forholdt seg til én vogn, men at det er noe uklarhet omkring dette.

– Det var dårlig vannforsyning på stedet, så vi måtte koble oss til en sikker vannkilde, i dette tilfellet pumpet vi vann fra sjøen. Brannen var slukket klokken 0613, opplyser Helle.

Brannvesenet er fremdeles på stedet med store styrker og driver etterslukking.