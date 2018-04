Tre personer fra Sandnes funnet omkommet etter campingvognbrann på Sokn

Fredrik Refvem

Tre personer ble lørdag klokken 0920 bekreftet omkommet etter en voldsom brann i en campingvogn på Sokn camping i Rennesøy kommune. De første meldingene ble ringt inn til politi og brannvesen like før klokken 0530 lørdag morgen. Beboere ble evakuert til en nærliggende restaurant. Politiet meldte først at flere vogner ble totalskadet i brannen, dette ble senere moderert. Det var først og fremst én campingvogn som ble rammet av brannen.

– De omkomne er sendt til obduksjon, og det vil trolig ta noen dager før politiet har sikker identifikasjon. Politiet har imidlertid grunn til å tro at det en familie bestående av far, mor og sønn – bosatt i Sandnes kommune - som omkom. Politiet vil ikke gå ut med mer detaljert informasjon nå. Det er ikke flere savnede etter brannen, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Per Gunnar Kvame.

Det er foretatt avhør av en rekke vitner på campingplassen, og kriminalteknikere driver fortsatt undersøkelser på stedet. Etterforskningen pågår for fullt, men det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

- Vi har foreløpig ingen formening om årsaken til brannen, men vi håper tekniske undersøkelser på branntomta kan gi svar, sier Kvame.

Kriseteam ble kalt ut

Klokken 0600 var beboere i denne ene campingvognen fremdeles ikke gjort rede for. Litt før klokken 0600 meldte politiet at Rennesøy kommune hadde kalt ut kriseteamet sitt for å ta vare på de involverte campinggjestene.

– Vi fikk melding om en brann i en campingvogn. Brannen spredte seg videre, sa operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 6.

Operasjonslederen sier at det først var sterk vind i området, men ettersom den avtok, reddet det trolig campingplassen og gjestene.

Hentet vann fra sjøen

– Vi fikk melding om brann av gjester på campingplassen klokken 0524 og rykket ut med mannskaper fra Rennesøy, Stavanger, Kvernevik, samt med brannbåten «Vektaren». Da vi ankom var det full overtenning i en campingvogn, sier John Helle, vaktleder i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Politiet melder om brann i flere vogner, Helle sier at de har forholdt seg til én vogn, men at det er noe uklarhet omkring dette.

– Det var dårlig vannforsyning på stedet, så vi måtte koble oss til en sikker vannkilde, i dette tilfellet pumpet vi vann fra sjøen. Brannen var slukket klokken 0613, opplyser Helle.

Brannvesenet var på stedet store deler av lørdagen med store styrker og drev med etterslukking.

Foto: Jan Rune Berge

Krimteknikere til åstedet

Rundt klokken 0900 kom krimteknikere til stedet for å undersøke området.

- Det kommer til å ta tid for krimteknikere å gjennomgå åstedet. De jobber seg utenfra og innover, sier innsatsleder Helge Hagen i politiet til Aftenbladet.

Høy varme har gitt noe skader på nabovogna.

- Den har fått sprekker i rutene på grunn av varmeutvikling. Heldigvis var det vindstille i natt. Ellers kunne dette fått helt andre konsekvenser, sier Hagen.