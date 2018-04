Tre personer funnet omkommet etter campingvognbrann på Sokn

NÅ: Politiet har sendt ut følgende pressemelding:

«Klokken 05.24 natt til lørdag fikk politiet melding om brann i en campingvogn på Sokn camping i Rennesøy kommune. Campingvognen var overtent da nødetatene kom til stedet.

Tre personer er bekreftet omkommet etter brannen. Disse ble funnet i campingvognen som brant. Det er ikke meldt om flere savnede enn de tre som er funnet omkommet. Kriminalteknikere jobber på stedet og politiet etterforsker saken, opplyser etterforskningsleder Per Gunnar Kvame.

Det er gjennomført flere avhør av vitner og dette arbeidet vil fortsette utover dagen.

De omkomne vil bli obdusert, og det er for tidlig å si noe om identiteten. Politiet kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.»

TIDLIGERE: Klokken 0530 fikk politiet melding om brann i flere campingvogner på Sokn camping i Rennesøy kommune. Beboere ble evakuert til en nærliggende restaurant. Flere vogner ble totalskadet i brannen. Klokken 0600 var beboere i den ene campingvognen fremdeles ikke gjort rede for. Politiet driver fortsatt med etterretning i denne saken. Litt før klokken 0600 meldte politiet at Rennesøy kommune har kalt ut kriseteamet sitt for å ta vare på de involverte campinggjestene.

Klokken 0830 arbeider poltiet fremdeles med å skaffe seg full oversikt over hvem som befant seg i den ene campingvognen. Det skal først ha vært vind i området, men denne løyet og dette kan har reddet resten av campingplassen, opplyser politiet.

Hentet vann fra sjøen

– Vi fikk melding om brann av gjester på campingplassen klokken 0524 og rykket ut med mannskaper fra Rennesøy, Stavanger, Kvernevik, samt med brannbåten «Vektaren». Da vi ankom var det full overtenning i en campingvogn, sier John Helle, vaktleder i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Politiet melder om brann i flere vogner, Helle sier at de har forholdt seg til én vogn, men at det er noe uklarhet omkring dette.

– Det var dårlig vannforsyning på stedet, så vi måtte koble oss til en sikker vannkilde, i dette tilfellet pumpet vi vann fra sjøen. Brannen var slukket klokken 0613, opplyser Helle.

Brannvesenet er fremdeles på stedet med store styrker og driver etterslukking.

Beboere i sjokk etter tragedien

Beboerne på Sokn camping er i sjokk etter nattens tragiske hendelse. Noen har tatt turen bort for å se den utbrente vognen, som er sperret inn av polititets sperrebånd og en stor grønn presening. Det stiger fortsatt røyk opp fra den utbrente vogna.

Folk snakker lavmælt sammen, men ingen beboere vil snakke med media.

- Alle er berørt av det som har skjedd. Det er helt forferdelig. Jeg har heldigvis aldri opplevd noe lignende, sier Åshild Egeli, talsperson for velforeningen på Sokn camping.

Sov i campingbil like ved

Marit Wang og mannen sov i campingbilen like ved den utbrente campingvogna.

- Jeg våknet plutselig av et stort smell. Først trodde jeg noen skøyt opp raketter. Mannen min løftet på gardinet og så at campingvogna ved siden av stod i full fyr, forteller Wang.

Hun og mannen spratt opp av sengen og fikk de fire hundene sine ut av vogna. Ekteparet har ikke fast plass på Sokn, men hadde tatt turen for natten fordi det var et stort russearrangement i nabolaget hvor de bor i Stavanger.

Rundt klokken 9 kom krimteknikere til stedet for å undersøke området.