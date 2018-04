Vellykket valg av folkevin i Frp, mener vinekspert

– En folkevin i positiv betydning av begrepet, sier Jacobsen om den røde Saint-Vincent 2016 fra produsenten Gabriel Meffre som delegater og gjester får servert til oksekjøttet under festmiddagen på landsmøtehotellet.

Vinsmaking

Frp-staben har den siste uken krydret praktiske forberedelser til landsmøtet på Gardermoen med vinsmaking.

– Det er også viktig for oss at vinen er tilpasset en folkelig gane. Vi vil jo ha høyest mulig score på internevalueringen, sier Frps generalsekretær Fredrik Färber til NTB.

Eli-erstatter

Utfordringen har vært å finne en vin til en grei pris som i tillegg kunne overgå australske Jacob's Creek, mangeårig Frp-gjenganger fordi den er favoritten til Eli Hagen.

– Jeg har ikke noe problem med å drikke andre rødviner enn Jacob's Creek, presiserer den tidligere partiformannens kone overfor NTB.

Et hakk opp

Vinekspert Jacobsen mener at Frps vinvalg er vellykket.

– De har funnet fram til en Côtes du Rhône som absolutt er et hakk opp fra Jacob's Creek, sier hun og legger til at prisen på 140 kroner flasken må sies å være akseptabelt for et politisk parti.

– Ofte bruker vinskribenter «folkelig» som et litt nedsettende begrep, men om denne kan du si det i positiv betydning, lyder dommen fra Apéritif-redaktøren.

– En vin jeg trygt kan anbefale til mine venner, sier hun.

Hvit bom

Jacobsen er derimot ikke imponert over vinvalget til forretten, en Pinot Grigio 2015 fra produsenten Santepietre.

– Servert godt avkjølt sklir den greit ned, og det er vel det peneste man kan si om den vinen, lyder hennes umiddelbare kommentar.

Pinot Grigio mener hun er en populær drue fordi den er rund og har lite syre – og sånn sett kan sies å være kommersiell og muligens «folkelig».

– Kanskje har de tatt hensyn til budsjettet? Men for 120 kroner er det mulig å finne bedre alternativer enn dette, om man leter litt, sier hun.