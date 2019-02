En lokfører har meldt i fra om at toget muligens traff en person ved Luravika.

Klokken 07.40 kom politiet i kontakt med en person som kan ha blitt truffet av toget.

– Vi fikk en kort prat med mannen før ambulansen tok han med seg, opplyser operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-vest poltidistrikt.

Mannen ble påtruffet et par kilometer fra ulykkesstedet to timer etter at han ble truffet av toget.

NSBs lokaltog mellom Stavanger og Egersund, i tillegg til NSBs regiontog mellom Oslo og Stavanger, var berørt.

– Vi jobber med å organisere alternativ transport slik at reisende kan komme seg fram. Mandag morgen er jo en vanskelig tid. Rushtiden nærmer seg. Det krever mye planlegging på en gang, sier pressevakt Gina Scholz i NSB til NTB.

Politiet fikk melding ca kl 0740 fra et vitne om en blodig person et par kilometer nord for ulykkesstedet. En patrulje er i kontakt med vedkommende nå, og vi tror det er personen som var innblandet i påkjørselen i Luravika. Ambulanse er rekvirert til stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) February 25, 2019