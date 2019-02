En rekke gamblere venter nå på å få utbetalt pengepremier fra utenlandske spillselskaper. Pengestoppen har skapt frustrasjon både blant spillselskapene og spillerne. Kritikken har spesielt gått ut over Unibet, den største utenlandske spillaktøren på det norske markedet.

– Unibet pøser på med tung markedsføring via TV-reklame, samtidig som de ikke klarer å gjøre opp for seg overfor norske spillere, sier Lars Norvald Fossen fra Førde.

Han understreker at han selv ikke venter på penger fra Unibet, men at han opptrer som talsperson for norske nettspillere som er aktive på spillsiden oddsen.nu.

Får ikke videreformidle penger

Bakteppet for pengetørken fra flere utenlandske spilleselskaper de siste ukene, er det omstridte betalingsforbudet som ble innført i 2010 (se faktaboks).

Forbudet har hatt begrenset effekt, men 7. november sendte Lotteritilsynet flere brev til norske banker der de ber om at transaksjoner til og fra pengeformidlingsselskapene Lucky Dino Gaming Ltd, Dreambox Games og Firstclear Ltd. stoppes.

– Vårt målrettede arbeid gjør det vanskeligere for pengespillselskapene å gjennomføre utbetalinger, mener seniorrådgiver Trygve Hermansen i Lotteritilsynet.

Fakta: Stoppes fordi de ikke har lisens i Norge Siden 1. juni 2010 har norske banker og andre finansinstitusjoner hatt forbud mot å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører uten lisens i Norge. Forbudet ble vedtatt av Stortinget i 2008, og målet var å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse. I Norge er det kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har slik lisens. De utenlandske spilleselskapene har løst dette ved å sende pengene via betalingsformidlere. Slik forsøker de å skjule at pengene kommer fra dem. Gjennom flere runder har Lotteritilsynet skjerpet sin innsats på området. Dette skjer blant annet på bakgrunn av tips og testspill de selv har gjennomført, og gjennom brev til norske banker og finansinstitusjoner om at de må stoppe transaksjoner fra navngitte selskap. Det finnes ingen lov som forbyr nordmenn å spille pengespill i utlandet.

Har til gode tusenvis av kroner

Gjennom flere innlegg i et forum på oddsen.nu langer Lars Norvald Fossen og andre spillere ut mot betalingstørken fra det svenskeide selskapet, registrert på Malta.

I forumet klager en rekke spillere over at beløpene de har til gode ikke har kommet inn på konto. En spiller skriver at han har over 100.000 kroner til gode hos bettingselskapet, en annen at han venter på en premie på 2500 euro.

En spiller fra Bergen forteller til Aftenposten at han ba om utbetaling av premier på tilsammen 9000 kroner søndag 10. februar. To og en halv uke senere har han fortsatt ikke mottatt pengene.

– Det er fortvilende. Dette er et beløp jeg hadde regnet med og som jeg trenger til å betale regninger, sier han.

Oddsen.nu

Garanterer at alle skal få pengene sine

Kindred Group, som står bak spillaktøren Unibet, legger ikke skjul på at betalingsforbudet har skapt kortsiktige utfordringer. Konsernet eier også Firstclear Ltd, et av tredjepartsselskapene som tilsynet har slått ned på.

PR-sjef og talsperson for Kindred Group, Rolf Francis Sims, sier at han ikke opplever at selskapet er blitt ekstra rammet på grunn av dette.

Han understreker imidlertid at det er uakseptabel at spillere må vente i tre uker på pengene, men han hevder dette representerer unntakene. Selskapet garanterer nå at alle spillerne skal få utbetalt gevinster.

Arnfinn Mauren

– I løpet av torsdag skal alle som venter på utbetalinger fra Unibet høyst sannsynlig ha mottatt pengene sine.

PR-sjefen i Kindred Group, som inntil i fjor jobbet med norsk spillpolitikk i Kulturdepartementet, mener betalingsforbudet ikke virker. Han viser til at Unibet hittil i år har hatt en økning på 20 prosent i antall aktive spillere.

– Spillerne vet at vi alltid finner løsninger som sikrer at de får pengene sine, understreker han, uten at han ønsker å gå inn på detaljer rundt disse.

– Hvilke løsninger vi finner, hører til våre forretningshemmeligheter. Men vi bruker utelukkende anerkjente, regulerte, internasjonale betalingsaktører, sier han.

Fakta: Kampen om å stoppe pengene til og fra spillselskapene 1. juni 2010: Forskrift om forbud mot betalingsformidling trer i kraft. Lotteritilsynet varsler at de vil sende ut enkeltvedtak til finansinstitusjoner med pålegg om å stanse alle transaksjoner til og fra utenlandske spillselskaper. 2. mars 2011: Lotteritilsynet presiserer regelverket overfor bankene. 15. juni 2015: Lotteritilsynet registrerer at spillselskapene omgår forbudet ved å benytte tredjepartsselskaper. Bankene blir oppfordret til å undersøke transaksjoner til og fra disse selskapene. Tilsynet informerer bankene om hvilke tredjepartsselskaper som kun eller i hovedsak formidler innskudd til pengespill uten tillatelse. Følgende selskaper blir navngitt: Easterbrook ltd, EMP CORP, First Remit, Ticket Surf Int. Guilloutel Ltd Telecom Sauce Ltd Merchant Services Ltd Merchant Services Cyprus RG Ltd Tilsynet gjør oppmerksom på at listen ikke er en fullstendig oversikt over tredjepartsselskaper. 29. mars 2017: Lotteritilsynet varsler bankene om et nytt vedtak der de pålegger dem å avvise betalingstransaksjoner til og fra utenlandske selskaper. De trekker frem spesielt fem selskaper: Worldpay Earthport Inpay Entercash Vinds Spolka/Trustly 24. April 2017: Entercash og spillselskapenes bransjeforening The European Gaming and Betting Association (EGBA) klager Lotteritilsynets pålegg inn for lotterinemnda. Klagerne hevder at pålegget er i strid med EØS-avtalens art. Påleggene blir også klaget inn for EFTAS overvåkingsorgan, ESA. 29. November 2017: Lotterinemnda avviser klagen fra Entercash og EGBA. 4. desember 2017: Lotteritilsynet gjør vedtak om å pålegge bankene å stanse transaksjoner til og fra to nye selskaper: Entercash Magyar/Trustly 12. januar 2018: Lotteritilsynet pålegger bankene å avvise betalingstransaksjoner av innskudd og gevinster til og fra formidleren Trustly. 12. februar 2018: Lotteritilsynet pålegger banken på nytt å avvise transaksjoner til og fra formidleren Entercash. Juni 2018: Entercash og spillselskapenes bransjeforening (EGBA) saksøker den norske staten for brudd på EUs regelverk om fri flyt av varer og tjenester. Stevning leveres Oslo tingrett. 10. oktober 2018: Lotteritilsynet pålegger bankene å avvise transaksjoner til og fra to kontoer som tilhører betalingsformidleren Trustly. 27. november 2018: Lotteritilsynet pålegger bankene å stanse transaksjoner til og fra fire nye betalingsformidlere: BML Group Ltd MT Secure Trade Co-Gaming Limited L6L Europe Limited Players November 2018: Trustly bekrefter at de stanser transaksjoner mellom norske spillere og spillselskaper. 7. februar 2019: Lotteritilsynet pålegger bankene å stanse transaksjoner til og fra tre selskaper: Lucky Dino Gaming Ltd Dreambox Games Firstclear Ltd. Februar 2019: Entercash trekker seg ut som formidler av transaksjoner til og fra norske spillere og utenlandske spillselskaper.

Omsetter for milliarder i Norge

Både Nordea og DnB bekrefter at de lojalt følger opp brevene fra Lotteritilsynet, som et ledd i kampen mot hvitvasking. Etter kort tid returneres pengene til betalingsselskapene.

– Hvor store beløp er det dere har avvist de siste ukene?

– Vi kommenterer ikke volum, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DnB.

Ifølge en studie fra analyseselskapet Menon Economics sto de utenlandsregistrerte spillselskapene i 2017 for en nettoomsetning i det norske markedet på 3,4 milliarder kroner. Det var 1 milliard høyere enn tidligere anslått av Lotteritilsynet.

Nekter å akseptere forbudet – blir rettssak i juni

Det norske betalingsforbudet er nesten ni år gammelt. Men de siste to årene har Lotteritilsynet klart å identifisere flere av disse selskapene.

Spillbransjen har imidlertid aldri akseptert betalingsforbudet. I juni skal det prøves rettslig i Oslo tingrett, etter at betalingsselskapet Entercash og bransjeorganisasjonen European Gaming & Betting Association har saksøkt Kulturdepartementet.

– Vi mener betalingsforbudet strider med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av tjenester. Vi stiller også spørsmål ved om Lotteritilsynet i det hele tatt har lovhjemmel til å nekte bankene å formidle betalinger på denne måten, sier advokat Jan Magne Langseth, som representerer saksøkerne.

