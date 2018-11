Statsministeren kommenterte fredag opplysningen om at Havarikommisjonen mener de har avdekket feil på alle fregattene i Nansenklassen i kjølvannet av Helge Ingstads forlis.

– Vi har ikke fregatter med den klassifiseringen som vi forutsatte, sier statsministeren.

Hun stiller seg avventende, men ikke avvisende, til spørsmålet om å fremme erstatningskrav overfor det spanske verftet Navantia. Men først må fagfolk finne ut hvor feilen oppsto, og så må Forsvaret gå gjennom kontrakter og kravspesifikasjonene som gjelder fregattene.

– Alle disse tingene har vi ikke oversikt over nå. Det må man juridisk gå gjennom, og så holder vi det åpent om krav om erstatning kan være et spørsmål fram i tid. Aller først må vi finne ut hvor i prosessen disse feilene har skjedd, sier hun.

En av årsakene til at fregatten sank så raskt, er at store mengder vann flyttet seg mellom de vanntette skottene via de hule propellakslingene. Dette svekket skipets stabilitet. På grunn av den raske vanninntrengningen etter kollisjonen ble KNM Helge Ingstad evakuert. Fregatten var delvis under vann og hadde en kraftig krenging utenfor Stureterminalen ti minutter etter sammenstøtet med tankskipet. Senere har fregatten sunket nesten helt under vann.

Avviser kritikk

Spanske Navantia leverte alle de fem norske fregattene av Fridtjof Nansen-klassen i perioden 2003 til 2010. Den totale prislappen på anskaffelsen var 21 milliarder kroner.

Overfor VG avviser kommunikasjonsrådgiver Esther Benito i Navantia anklagene på det sterkeste.

– Fregattenes design oppfyller alle krav til denne typen skip, skriver Benito i en e-post, der hun understreker at Havarikommisjonens etterforskning er «svært foreløpige».