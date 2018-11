1 av 3 røde KrF-delegater vurderer å gi seg

Bergens Tidende har snakket med 89 av 90 delegater som stemte for partileder Knut Arild Hareides råd om å søke makt med de rødgrønne. 28 svarer at de sitter på gjerdet, seks har allerede bestemt seg for å trappe ned eller gi seg og ytterlige seks ønsker ikke å uttale seg.

– Den dagen KrF går i ­regjering med Frp, melder jeg meg ut, sier Rigmor Andersen Eide, en av delegatene som ga sin støtte til partileder Hareide.

Det er i hovedsak KrFs forhandlinger med regjeringspartiene mange av delegatene avventer. Flere håper på havari og muligheter for forhandlinger med de rødgrønne i stedet.

Hareide kom med sitt råd i oktober etter at han så seg misfornøyd med det han mente var regjeringens høyredreining, manglende klimapolitikk og splittende retorikk.

Spenningen om KrFs veivalg bygget seg opp til det dramatiske ekstraordinære landsmøtet tidlig i november, som endte med blått flertall. Hareide varslet sin avgang som partileder dersom partiet går med i dagens regjering, men de som støtter ham, håper fortsatt på rødgrønt samarbeid.

– Jeg håper disse forhandlingene ikke lykkes, og at Knut Arild får en ny mulighet til å forhandle med Sp og Ap, sier Eide.