Mohammad nekter straffskyld for å ha truet Raja

Etter å ha blitt avlyst første gang, ble det en dramatisk start på det andre forsøket på å gjennomføre trusselsaken mot islamisten som har vært en sentral del av den ytterliggående gruppen Profetens Ummah.

Halvannen time før rettssaken skulle starte ble Mohyeldeen Mohammad pågrepet av PST i Oslo og framstilt for varetekt.

Politiadvokat Thomas Blom i PST begjærte ham fengslet i fire uker fordi man frykter at han nok en gang vil unndra seg straffeforfølgelse.

Etter fengslingsmøtet ble han ført opp i rettssalen hvor han er tiltalt.

Bakgrunn:

Truet politiker

Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet Venstre-politiker, advokat og muslim Abid Raja.

Etter at Raja i 2016 deltok aktivt i debatten om religiøse hodeplagg som nikab og hijab, sendte Mohammad tre tekstmeldinger til Raja.

I disse meldingene beskriver han Venstre-politikeren blant annet som et svin, en hund og en vantro og at han ikke har en rett til å kalle seg muslim.

Forsøkte å ringe

– Han mener at han ikke truet Raja, men at han bare sier hva han og islam mener er riktig om disse hodeplaggene, og at han har lagt seg på det samme nivået som i debatten som Raja allerede hadde lagt opp til, sier Mohyeldeens forsvarer, advokat Brynjar Meling, til NTB.

Da tiltalen ble lest opp, svarte Mohammad nei på spørsmålet om tiltale.

– Han sa at han ble kvalm av å se kvinner som brukte disse hodeplaggene. Jeg har familiemedlemmer som bruker disse plaggene. Jeg forsøkte å ringe ham, men fikk ikke svar, så jeg sendte disse meldingene i affekt, svarte Mohyeldeen da han startet forklaringen i retten.