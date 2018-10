– Ulykken har skjedd i forbindelse med gårdsdrift. En mann i 30-årene flys med luftambulanse til Ullevål sykehus med antatt alvorlige skader, opplyser Sørøst politidistrikt.

Den skadede ble først stabilisert av ambulansepersonell før han ble fløyet til sykehuset i Oslo.

– Han er blitt kjørt over av det bakre hjulet på traktoren, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til VG.

Operasjonsleder André Kråkenes sier til Sandefjords Blad at traktorføreren skal ha vært ute av traktoren, og at den deretter skal ha rullet over ham.

Ulykken skjedde ved Kroken gård. Alle nødetatene rykket ut til stedet.

Sørøst politidistrikt meldte om ulykken klokken 6.51 fredag morgen.