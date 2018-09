«Jeg har bodd i Norge siden 1991. Det er først nå vi har begynt å snakke om dette.»

– Dette er et viktig tema fordi veldig mange unge opplever negativ sosial kontroll. Noen kan bli nødt til å gå i hijab som barn. Samtidig vet jeg at dette også foregår i etnisk norske familier. En ung norsk jente fikk ødelagt sin mobiltelefon av storebroren fordi hun snakket med «feil person», sier Dinore Cakaj.

Torsdag kveld var Cakaj og nesten 100 personer, de fleste med minoritetsbakgrunn, samlet på konferansen om sosial kontroll, ungdomskriminalitet og utenforskap på Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Aftenposten snakket med henne i pausen.

Fakta: Hva er negativ sosial kontroll? Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Valgte hijab som voksen

Cakaj er selv lokalpolitiker i bydel Søndre Nordstrand der over halvparten av innbyggerne har minoritetsbakgrunn. Hun sier at det er på tide at temaet blir tatt opp.

– Jeg har bodd i Norge siden 1991. Dette er problemer som har vært i Norge i årevis, men det er først i det siste at man har begynt å snakke om dette, sier Cakaj som opprinnelig kommer fra Kosovo.

Selv begynte hun å gå med hijab da hun var 45 år gammel.

– Jeg var voksen da jeg valgte det og kunne bestemme selv, sier hun.

Tabubelagte temaer

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO) arrangerte konferansen på Oslo Met der blant annet temaer som vold, ekstremisme, negativ sosial kontroll og kriminalitet sto på dagsordenen.

RIO representerer alle de nesten 300 innvandrerorganisasjonene som er registrert i Oslo, og er et rådgivende organ for byrådet i spørsmål om mangfold og integrering.

– Temaer som vi tar opp i kveld er tabubelagte og sensitive, men meningen er at vi også tar opp slike temaer. Vi ønsker at folk reflekterer over temaene og tar disse tilbake til sine miljøer og snakker om temaene med andre i sine gene miljøer. Som brobyggere er det viktig at også slike temaer kommer frem, sier Aziz-ur-Rehman, leder av RIO.

– Mange blir utsatt for sosial kontroll når de eldre vil at barna skal leve i samsvar med normer og regler i storfamilien. Jeg husker at hele storfamilien ble bekymret da jeg skulle begynne på ungdomsskole med gutter, sier Samina Tagge, prosjektleder for konferansen.

Hun legger til at det gikk bra til slutt og faren hennes klarte å overtale storfamilien.

Temaet sosial kontroll ble også tatt opp i filmen «Hva vil folk si» som er Norges Oscar-kandidat.

– Barn blir rekruttert av kriminelle

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid innledet konferansen med å snakke om ungdomskriminalitet.

Hun startet med å rose Oslo-ungdommen. Blant annet fordi bruken av rus blant ungdom har gått ned de siste årene. Hun vektla samtidig at kriminalitet blant unge ikke må gjøres til et innvandrertema.

– Det handler først og fremst om fattigdom, ikke farge. Vi vet at fattigdom i stor grad rammer familier med minoritetsbakgrunn. Derfor tror mange at det handler om farge, innledet Dahl.

Hun minnet samtidig om at det er viktig at foreldre deltar på aktiviteter som foreldremøter og i idretten.

Hennes partikollega Jan Bøhler advarte mot «talentspeidere» fra kriminelle gjenger.

– Jeg har sett at tunge kriminelle har flyttet inn i et bomiljø og har endret hele bomområdet på to-år år, sa Bøhler og viste til at flere tunge kriminelle jobber aktivt for å rekruttere barn helt ned i 12–13 årsalderen for å bruke barna som sine løpegutter.

– Vi ser dette flere steder i byen. Det er kynisk når menn i 30- 40- og 50-årene rekrutterer barn. Det er den største faren vi ser i dag. Derfor mener jeg at det viktigste er å ta bakmennene, var det klare budskapet fra Bøhler som sitter i justiskomiteen i Stortinget.

Savnet ungdommer

Norsksomaliske Fatima (ønsker ikke etternavnet på trykk) var en av deltagerne som tok ordet på slutten av konferansen. Hun savnet flere unge på konferansen.

– Her kunne man gått enda mer i dybden og snakket mer om hvordan sosial kontroll påvirker livene til de unge. Vi burde hatt flere ungdommer her, sier Fatima.

Hun har selv ikke opplevd dette, men kjenner unge som ikke for eksempel ikke har lov til å ha kjæreste.

– Noen foreldre vet heller ikke at det at barn overnatter hos venner er vanlig i Norge. Det er viktig at noen kan betrygge dem på dette og andre ting som er normalt for unge i Norge.