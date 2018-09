Tirsdag var det åpen høring om Oslos fremtidige sykehus i bystyrets helse- og sosialkomité. Flere mente at det ikke vil være god nok plass til en voksende befolkning i Oslo dersom Ullevål sykehus legges ned, slik det er vedtatt (se fakta om planene nederst i saken).

Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst, sier at de tar utgangspunkt i en nasjonal modell for fremskrivninger av kapasitet.

– Oslos befolkning trenger et styrket lokalsykehustilbud og nye sykehusbygg, og dette er grunnen til at vi planlegger omfattende utbygging i Oslo. Vi planlegger for rundt 20 prosent flere senger i Oslo frem til 2028. Oslo universitetssykehus vil utvides fra rundt 1870 senger pr. i dag til rundt 2300 senger i 2028, sier Frich.

En stor eldrebølge fremover

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, er blant dem som mener sykehusplanene ikke vil demme opp for veksten i Oslo i årene som kommer.

– Etterkrigsgenerasjonene nærmer seg 75 år, og fremover vil vi oppleve en betydelig økning i antallet eldre, sier Grimsgaard.

Helse Sør-Øst gjennomfører nå en konseptfaseutredning av utbyggingen på Aker og Gaustad, som skal skje parallelt. Målet er å kunne starte bygging begge steder i 2021, med planlagt ferdigstillelse av første etappe i 2027.

Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

Planlagte arealer for de nye sykehusene i første byggeetappe er 120.000 kvadratmeter på Aker og 80.000 kvadratmeter på Gaustad.

Hvor store arealer som skal bygges i andre etappe, er foreløpig ikke bestemt. Etappe to skal etter planen være gjennomført innen 2035.

– Ved planlegging av etappe to vil vi kunne vurdere behovet for arealer og sengeplasser ut fra nye prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo, sier Frich.

Helse Sør-Øst: – At det er delte meninger om et så stort prosjekt, er å forvente

Ullevål sykehus skal avvikles og etter hvert legges ned. Under høringsrunden tirsdag uttrykte flere at Ullevål sykehus ikke er utredet godt nok som alternativ til Gaustad. Ullevål-tomten er større og egner seg bedre for utbygging enn tomten på Gaustad, mener de.

Frich peker på at en rekke ulike alternativer er blitt utredet gjennom en treårsperiode fra 2013 til 2016.

– At det er delte meninger om et så stort prosjekt, er å forvente. Det er utfordringer ved alle alternativene, og disse er blitt vurdert og risikovurdert. Målbildet, som innebærer utbygging på Gaustad og Aker parallelt, er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF juni 2016, sier Frich.

Jon Olav Nesvold/ NTB scanpix

Dette er vedtatt om nye sykehus i Oslo: