– Jeg stusset veldig da jeg i vår oppdaget at en rekke Facebook-brukere i blant annet Ghana, India, USA og Saudi-Arabia faktisk hadde tatt i bruk mitt navn, forteller 65 år gamle Lars Tore Østtveit til Aftenposten.

Felles for alle landene der hans noe overraskende navnebrødre dukket opp, var at de der ikke er særlig godt kjent med den særnorske bokstaven ø.

De nye profilene var derfor opprettet som blant annet «Lars Tore Osttveit» eller ulike varianter som «Lars Jimi Osttveit», «Lars Riad Osttveit» eller bare «Lars Osttveit».

Over halvparten forteller at de enten jobber for FN, NATO eller US. Army, eller rett og slett for alle tre. På flere av profilene fremgår det at vedkommende er kirurg på oppdrag i Afghanistan.

Enkelte av profilene bærer preg av å være hacket og endret, fordi profilnavnet som er tydelig i nettadressen inneholder helt andre navn fra Vest-Afrika og India.

– Det er plagsomt og helt surrealistisk at så mange misbruker mitt navn på denne måten. Og jeg lurer veldig på motivasjonen bak disse forfalskningene, sier Østtveit.

Facebooks svar: Ikke brudd på retningslinjene

I mai klaget han for første gang til Facebook over at noen hadde stjålet navnet hans. Svaret fra nettgiganten var avvisende: De fant ikke at noen av profilene brøt med Facebooks retningslinjer.

Klaget til det irske Datatilsynet

– Siden har jeg klaget på dette utallige ganger til Facebook via deres klagefunksjon, og fått det samme avvisende svaret tilbake, opplyser han.

– Jeg har også sendt melding til flere av disse «personene» det gjelder, selvfølgelig uten at de svarer. Etter tips fra Datatilsynet kontaktet jeg Datatilsynet i Irland, som er det landet der Facebook er registrert. Men heller ikke de kunne gjøre noe, legger Østtveit til.

Brukte bilder av kjent TV-lege

Mange av profilene som hadde tatt i bruk hans navn, benytter seg av bilder av den kjente amerikanske TV-doktoren og urologen David B. Samadi, kjent fra TV-kanalen Fox og programmet «Sunday Housecall».

Samadi la for nesten to år siden ut en video på sin Facebook-side, der han advarer mot hundrevis av falske profiler i sosiale medier som bruker fotografier av ham.

– Disse er laget av svindlere som prøver å lure til seg penger, ekteskap og sex, sier han blant annet i videoen.

Har en ekte navnebror i Norge

En sjekk Aftenposten har gjort i Folkeregisteret viser at det kun er én person i Norge som heter Lars Tore Østtveit. Heller ikke Googlesøk viser noen andre personer som bærer navnet, og han er derfor mest sannsynlig den eneste i hele verden med denne navnekombinasjonen.

65-åringen har riktignok en navnebror i Oslo som heter Lars Østtveit. Men han opplyser at han ikke er på Facebook.

– Ja, jeg vet om Lars Tore Østtveit. Vi er enten tre- eller firmenninger, men vi har aldri møtt hverandre, etter det jeg kan huske, sier han.

Facebook slettet 20 av de falske profilene

Aftenposten kontaktet tirsdag PR-byrået Släger Kommunikasjon, som håndterer pressehenvendelser for Facebook i Norge.

Torsdag ettermiddag kom svaret Facebook. Da var 20 av de 21 falske profilene blitt slettet.

Peter Münster, Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, vil ikke stille til intervju om saken. Han svarer i form av det som må tolkes som et generisk standardsvar:

«Facebook er et globalt samfunn for mer enn 2,2 milliarder mennesker og det er ikke mot våre retningslinjer å ha det samme navnet som noen andre. Vi forventer at folk bruker det navnet de har, og vil fjerne kontoer som ikke representerer en ekte person. Folk kan rapportere inn profiler til oss hvis de mener de ikke er autentiske og vi vil muligens reagere med å be om en form for dokumentasjon på at personen bak en aktuell profil er reell».

– Blokkerer millioner av kontoer hver dag

I svaret heter det videre:

«Vi tar det alvorlig å sikre integriteten til våre tjenester, og jobber hardt for å beskytte vårt samfunn mot hackere, falske kontoer og annen falsk oppførsel. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre teknikken og våre systemer for å bedre identifisere og fjerne uautentiske kontoer. Akkurat nå blokkerer vi millioner av falske kontoer hver dag, og vi oppfordrer folk som bruker Facebook til å fortsette å rapportere alt de ser at de ikke tror skal være på Facebook, slik at vi kan ta rask og hensiktsmessig handling».

Etter Facebooks omfattende sletteaksjon mot falske utgaver av Lars Tore Østtveit, er det nå kun en av dem igjen på nettsamfunnet. Han befinner seg ifølge profilen i Riyadh i Saudi-Arabia.

– Er det noen spesiell grunn til det? spør vi den Facebook-ansvarlige rådgiveren Sondre Ronander i Släger Kommunikasjon.

– Det har jeg ikke noe svar på, dessverre, er hans svar.

Her kan du lese tips fra Slettmeg.no om hvordan du rapporterer falske profiler på Facebook.

