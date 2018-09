Her kommer 230 militære kjøretøyer til Fredrikstad. Det kommer 7770 til.

I ukene som kommer må bilister over store deler av Østlandet venne seg til å møte lange militærkolonner.

Fredag morgen la tyske «Ark Germania» til kai ved Borg havn i Fredrikstad, med over 230 kjøretøyer og 70 containere om bord.

I ettermiddag, trolig ved 18-tiden, vil kolonner med kjøretøyer bevege seg langs E6 og andre veier med kurs for Gardermoen, Sessvollmoen og Rena.

Tilsammen kommer det 8000 kjøretøyer til Norge som skal delta på den store NATO-øvelsen Trident Juncture.

Stilles de etter hverandre utgjør de ifølge Forsvaret 920 kilometer, tilsvarende strekningen Oslo-Kongsvinger.

Forsvaret gjør oppmerksom på at flere av kjøretøyene har dårlig sikt, og at de vil være uvant med trafikkforhold i Norge.

– Ikke prøv å kjøre forbi

Kai Voldengen er distriktsleder for UP for strekningen Fredrikstad-Gjøvik. Hans klare råd til privatbilister er å ikke prøve å passere eller bryte inn i kolonnen.

– De samme anbefalinger gjelder som for tett ferietrafikk: Ta hensyn og pust godt med magen. Det blir noen uker nå med et litt annerledes trafikkmønster på visse tider av døgnet, sier Voldengen.

Han håper også at Forsvaret viser hensyn og ikke er på veien midt under jobbpendling til byene.

Dersom trafikken blir stor, eller noe uforutsett skulle skje, har Statens vegvesen og Forsvaret planlagt å bruke alternative ruter.

Fakta: Dette er kjempeøvelsen Trident Juncture Fra nå av og til desember deltar opp til 40.000 soldater på NATO-øvelse i Norge. 10.000 kjøretøyer, 130 fly og 70 fartøyer deltar også. Mest intenst blir det fra 31. oktober til 7. november. «Strid» skal primært pågå sør for Trondheim og nord for Rena. Dette går øvelsen ut på: Stanse et angrep fra en motstander som minner om Russland. Flytte på store avdelinger og store mengder materiell. Få bakke, luft- og sjøstridskrefter til å fungere sammen. Trene på mottak av store allierte styrker i Norge. Helt fra Fredrikstad, der mye av materiellet kommer inn, men spesielt gjennom Østerdalen blir det lange kolonner med stridsvogner, andre panservogner, lastebiler og lastevogner. Det skal ikke være forbudt for vanlige folk å ferdes som normalt i skog og mark.

3200 kjøretøyer til Fredrikstad

I alt ca. 70 ferger, store ro-ro skip og gråmalte marineskip skal frakte kjøretøyer og annet materiell til og fra Norge under Trident Juncture. I Det handler ifølge Forsvaret om rundt 240.000 tonn.

26 skip skal ankomme Borg havn ved Fredrikstad, med tilsammen 3200 kjøretøyer. Andre kaianlegg som skal brukes ligger ved Åndalsnes, Orkanger, Namdalseid og Levanger.

Det første skipet som kom fredag morgen var tysk. Søndag kommer neste skip til Fredrikstad, et amerikansk.