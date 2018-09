– Det er med stor sorg vi må meddele at vår mor, Mille-Marie Treschow, døde lørdag 29. september, 64 år gammel, etter sykdom, sier Michael Stang Treschow i en pressemelding.

Mille-Marie Treschow ble født 3. april 1954 i Larvik i Vestfold. Hun var en høyt respektert og anerkjent brukseier og forretningskvinne.

I 1986 overtok Mille-Marie Treschow driften av det tradisjonsrike Treschow-Fritzøe konsernet, og hun brukte store deler av sitt liv til å bygge opp og modernisere konsernet som i dag har aktiviteter innen skog, eiendom, steinindustri og byggevarehandel.

– Mamma hadde et stort hjerte for Treschow-Fritzøe og alle som jobber her. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet fra et tradisjonelt skogsdriftselskap til et moderne industrikonsern. Selv om hun var ute av den daglige drift var hun sterkt engasjert i selskapet. Det var dette hun levde og åndet for, sier hennes sønn, Michael Stang Treschow (31).

Hun har vært operert for hudkreft to ganger.

Ga seg i 2015

Stang Treschow tok i 2015 over som sjef for familiebedriften Treschow-Fritzøe i Larvik.

– Jeg har fylt 60 år, og det ble et naturlig tidspunkt å overføre på, sa hun til DN da sønnen tok over og la til:

– Michael er eldst, og vi har som tradisjon i familien at bedriften kun skal gå til én arving, slik at bedriften kan beholdes samlet og være styrket til videre drift og omstilling i et stadig mer skiftende marked.

Treschow var å regne som en av Norges rikeste kvinner og var gift med en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen, fra 2004 til 2012. Hun var gift tre ganger og etterlater seg to barn.

Mille-Marie Treschow var datter av brukseier Gerhard Aage Treschow og Nanna Treschow. Det er bare åtte måneder siden Nanna Treschow gikk bort i en alder av 91 år.

– Utrolig leit

– Det er jo utrolig leit når noen blir borte så tidlig. Jeg hadde håpet at hun skulle få mange fine år uten ansvar for bedriften og kunne kose seg litt. Hun tok jo over bedriften i ung alder, sier oslos tidligere ordfører fabian Stang (H) som var barndomsvenn med Treschow.

– Nå tenker jeg på barna hennes som sørger over tapet.