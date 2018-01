Fra mandag til tirsdag kom det 30 cm snø flere steder på Sør- og Østlandet, noe som førte til kaos på veiene og store forsinkelser i fly- og togtrafikken.

Lørdag kommer et nytt kraftig snøfall flere steder på Østlandet, melder Yr. Da er det ventet 10 til 30 cm snø.

– Det er bygevær, og det er alltid vanskelig å forutsi hvor det kommer mest og hvor mye nedbør det blir. Nå, fredg kveld, har vi sett at toppen ser ut til å komme lenger øst enn det vi antok tidligere på dagen, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt.

Tirsdag lavet det ned med snø på Østlandet. Se bildene som skapte kaos i Oslo tidligere i uken

OBS-varsel

Meteorologene har sendt ut obs-varsel og advarer om vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser.

– Det er allerede kommet mye snø som ligger i veiene og som tynger trærne. Når det kommer mer, er det økt risiko for at trær faller over ende og ramme veier, hus og strømforsyningen, sier Valved.

Vilt og båndtvang

Elg og annet hjortevilt har i stor grad trukket ned til lavere områder, og utgjør derfor en økt risiko for viltpåkjørsler. Selv om viltet er mest aktivt i de mørke timene, er det på denne tiden av året fare for at rådyr, elg og hjort krysser bilveiene selv midt på dagen.

Snømengdene har ført til at det er innført ekstraordinær båndtvang både i Oslo og andre områder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra fredag til og med søndag. NVE ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområder.