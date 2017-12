To biler frontkolliderte på E18 i Fiansvingen i Tvedestrand like før klokken 16.30 søndag. Akuttmottaket ved Sykehuset Sørlandet melder at en kvinne og en mann er lettere skadet, mens en jente er alvorlig skadet. Alle tre er innlagt på intensivavdelingen.

Brannvesenet måtte frigjøre en person fra den ene bilen.

E18 var stengt ved ulykkesstedet, men åpnet igjen i løpet av ettermiddagen.