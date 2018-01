Ingen ble skadd i eksplosjonsartet brann i Tromsø

Brannen og eksplosjonen skjedde hos maskinentreprenørfirmaet Stig Kristiansen på Skattøra i Troms like før klokka 16 lørdag.

Situasjonen ble raskt avklart, og politiet kunne kort tid senere konstatere at det ikke var noen personer i bygget da eksplosjonen fant sted.

Selve bygningen og materiellet inni kan imidlertid ha blitt påført omfattende materielle skader, sier eieren av bedriften Stig Kristiansen til NRK.

Han konstaterer at et par vakuum- og pumpebiler kan være ødelagt, og at lokalet er kraftig nedsotet. Inne i lokalet er det også verktøy og annet utstyr som kan være gått tapt i brannen.

– Jeg har aldri opplevd maken. Heldigvis har vi lokaler i 2. etasje som vi også kan bruke, sier Kristiansen. Han står også som eier av bygget som huser flere andre bedrifter. Noen av disse lokalene har fått røykskader, sier Kristiansen.

Ifølge politiet var det en gassflaske som eksploderte i næringsbygget. Eksplosjonen var så kraftig at garasjeporter ble blåst ut, og det var fare for at flere gassflasker kunne eksplodere.

Nå skal politiet etterforske hva som førte til at gassflasken eksploderte. Blant annet jobber de med å avklare hvem som sist var i næringsbygget før brannen.

–Vi har låst av åstedet og vil i samarbeid med kriminalteknikere finne ut hva som var brannårsaken, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.