Nazi-bannere hengt opp på årsdagen for tyskernes invasjon i 1940

Klart lovstridig, fastslår vakthavende operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott:

– Vi har fått flere meldinger om at nazi-bannere er hengt opp på Vestre Gravlund og Besserud i Oslo, samt i Kirkeveien i Asker. Politiet har rykket ut til alle tre steder for å fjerne bannerne, og det vil bli utferdiget anmeldelse.

Skott opplyser at det dreier seg om tre like bannere, og at det derfor er svært nærliggende å tro at samme person eller personer står bak.

Ingen var pågrepet mandag morgen.

Tre personer anmeldt i Kristiansand

Også i Kristiansand ble det hengt opp hakekors og nazipropaganda. Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Linn Andresen, sier til Fædrelandsvennen at de fikk en rekke henvendelser fra publikum mandag morgen.

– Det hang bannere på Varoddbrua, i Sørlandsparken samt ett i tilknytning til politihuset. I tillegg hang det et hakekors-flagg i flaggstangen utenfor Arkivet, sier Andresen.

Arkivbygningen i Vesterveien 4 var under 2. verdenskrig Gestapos region-hovedkvarter.

– Flagget og bannerne er tatt ned, og vi holder på med å fjerne resten av plakatene. Tre personer er kontrollert og tatt i forbindelse med dette, sier Andresen.

Operasjonslederen sier det også er funnet flere løpesedler med høyreekstreme og hatefulle ytringer, og at personene er anmeldt. Om de tre anmeldte tilhører en bestemt organisasjon eller gruppe, ønsker ikke Andresen å kommentere mandag morgen.