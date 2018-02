De plutselige prisøkningene på p-plasser ved jernbanestasjoner har vakt oppsikt.

Bane Nor, med ansvar for stasjonsområdene, sier at målet er å få flere til å sykle og gå til stasjonen. Mens et internt strategidokument Aftenposten har omtalt fokuserer på hvor store summer det kan tas inn på parkering.