Politiets bombespesialister fant ingen bombe i siktedes bolig

Før de tok seg inn i leiligheten gjennom vinduet, forsikret politiets spesialister seg mot at det var satt opp noen form for bombefelle.

Etter en stund kom bombeteknikerne ut på balkongen til siktedes leilighet og undersøkte den for mistenkelige gjenstander.

Politiets undersøkelser pågikk til sent om kvelden. Et område rundt boligblokken ble sperret av og siktedes naboer i samme oppgang ble evakuert.

Klokken 21.45 forlot bombegruppen stedet uten å ha gjort funn.

– De ble tilkalt for å sikre at det ikke var fare for dem som skal fortsette ransakingen av leiligheten i natt og i morgen. Det var ingenting i leiligheten som tilsa at det var en bombe på stedet, sier operasjonsleder Gisle Sveen til NTB klokken 0.15 natt til lørdag.

Politiet var da fortsatt på stedet.

– Både kriminalteknisk ekspertise og andre etterforskere vil fortsette på stedet. Det gjennomføres en bred etterforskning, blant annet av elektroniske spor, og det er mye som er av interesse for politiet, tilføyer Sveen.

Sent fredag kveld opplyste politiet at de evakuerte beboerne fikk flytte tilbake.

Kjenning av politiet

– Vi visste hvem som sto bak bombetrusselen torsdag kveld, og han ble formelt siktet da. Vi kunne imidlertid ikke gå ut med noe før han ble pågrepet. Det skjedde nå i ettermiddag, sa politiadvokat John Skarpeid til NTB fredag ettermiddag.

Politifolkene fra bombegruppen har også undersøkt en bil, som er registrert på siktede og parkert rett utenfor blokken.

Hans O. Torgersen

Mannen i 40-årene ble siktet torsdag pågrepet fredag. Politiet sier han har en forhistorie med både politi og domstol, men de ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt denne forhistorien.

Aftenposten får imidlertid bekreftet at mannen i 2010 ble dømt til fengsel i ett år for trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente. 120 dager ble gjort betinget.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer John Christian Elden til Aftenposten.

Truet med å sprenge seg selv i luften foran Lørenskog politistasjon – les her

Naboer: En hyggelig kar

Aftenposten har snakket med to naboer av mannen. De vil ikke så frem med navn eller være med på noe bilde, men sier at de ikke har noe å utsette på ham som nabo.

– Han er en hyggelig kar som ikke lager noe bråk, sier den ene.

Den andre naboen er enig, men forteller om en episode da politiet kom på besøk.

– Da knuste politiet vinduet til leiligheten hans for å komme seg inn til ham. Men overfor oss har det aldri vært noe problem med ham.

Hans O. Torgersen

Skal gjøre området trygt

Anders Bru, innsatsleder i Øst politidistrikt på Romerike, er på stedet.

– Hva kommer dere til å gjøre etter at undersøkelsene er ferdig?

– Da er vi over i en annen fase med både taktisk og tekniske undersøkelser. Som vi må komme tilbake til senere.

– Hva gjør bombegruppen her?

– De er her for å klarere leiligheten til den siktede og gjøre området trygt, sier Bru.