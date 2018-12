SISTE: Politiet har sperret av område rundt siktedes bolig. Brannvesenet er også til stede

Øst politidistrikt med bistand fra bombegruppa, gjennomfører undersøkelser på siktedes adresse. Undersøkelsene vil pågå utover kvelden og natten. Politiet har sperret av området rundt boligblokken. De har undersøkt en bil rett utenfor leiligheten, som er registrert i siktedes navn. Nærmeste naboer er blitt evakuert, mens andre lenger unna er blitt bedt om å holde seg innendørs.

Aftenposten er på stedet og vi har snakket med naboer.

Brannvesenet er også i beredskap. De er der med to biler og mannskap. Politiet får hjelp av brannvesenets stigebil for å undersøke mannens leilighet i boligblokken. Politiet lyste først med lommelykt for å se hva som kunne befinne seg i leiligheten. Bombeteknikere har nå gått inn for å undersøke leiligheten nærmere.

Mannen i 40-årene ble torsdag siktet og fredag pågrepet. Politiet sier han har en forhistorie med både politi og domstol, men de ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt denne forhistorien.

Aftenposten har fått bekreftet identiteten til siktede. På adressen til mannen er det fredag ettermiddag store politistyrker, både inne og utenfor boligen. Politiets bombegruppe kom til boligen klokken 17.20 fredag ettermiddag.

I 2010 ble mannen i 40-årene dømt til fengsel i ett år for trusler mot politiet og for seksuell omgang med en mindreårig jente. 120 dager ble gjort betinget.

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer John Christian Elden overfor Aftenposten.