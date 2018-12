Kristian Jacobsen

To biler kolliderte front til front på Krossmoveien nord for Egersund lille julaften mellom klokken 16 og 17. AMK meldte først at to personer var skadet. En 12 år gammel gutt og to menn på rundt 40 år og 70 år ble fraktet til sykehus med luftambulanse og ambulanse. Alle skal ha vært ved bevissthet, meldte politiet. Kollisjonen fant sted cirka én km fra E39.

Trafikken ble omdirigert inntil veien ble åpnet igjen cirka klokken 19, og skiltet «Oljesøl».

Om kvelden lille julaften meldte Stavanger universitetssjukehus at gutten og de to mennene var lettere skadet, og at tilstanden var stabil.