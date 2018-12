Arbeiderpartiet: Helseminister Bent Høie (H) må følge hjertelegenes marsjordre

Hjerteleger fra samtlige sykehus som opererer pacemaker-pasienter, går sammen om et opprop til helseminister Bent Høie (H), der de sterkt anbefaler et nasjonalt register, fortalte Aftenposten fredag.

I oppropet som er underskrevet av kardiologer (hjerteleger) ved 20 sykehus, skriver legene at landet «trenger et nasjonalt behandlingsregister NÅ» og ikke en gang i fremtiden.

Ingvild Kjerkol (Ap) krever at helseminister Bent Høie begrunner hvorfor han eventuelt ikke vil anbefale å etablere et slikt register.

– Hvis vi ønsker å føre bedre kontroll med disse implantatene, må vi ha bedre oversikt, sier hun.

Tesla kjenner til alle eiere. Dersom det avdekkes en feil, tar det ikke lang tid før eieren har fått beskjed. Vi kan ikke ha en annen standard for å finne eierne av implantater. Ingvild Kjerkol

Sammenligner med Tesla

Kjerkol har nylig stilt skriftlig spørsmål til Bent Høie om hvordan han vil overvåke og sørge for gode meldeordninger. Spørsmålet kom etter Aftenpostens artikkel om at norske leger ikke melder fra når de mistenker svikt i medisinsk utstyr. Hun er ikke fornøyd med svaret fra helseministeren.

Kjerkol mener sikkerheten for pasienter med implantat må bli bedre.

– En parallell er bilindustrien. Tesla kjenner til alle eiere, og dersom det avdekkes en feil, tar det ikke lang tid før eieren har fått beskjed. Vi kan ikke ha en annen standard for å finne eierne av implantater, sier hun.

Jan Tomas Espedal

Bent Høie har ikke tatt stilling

Oppropet fra hjertelegene kommer etter at Oslo universitetssykehus i seks år har jobbet med å få på plass et nasjonalt pacemakerregister, men ikke fått det til. Danmark har et slikt nasjonalt pacemakerregister, som fagmiljøet i Norge viser til når de beskriver funksjonaliteten de ønsker seg.

Hvis det skal opprettes et nasjonalt register på tvers av helseregionene, slik hjertelegene ønsker, og slik Danmark har, kreves et vedtak i departementet.

Helseminister Bent Høie skriver i en e-post at han ikke har tatt stilling til om det skal etableres et nasjonalt behandlingsregister.

Han er kjent med arbeidet OUS har lagt ned, og at det har vært utfordringer med å få på plass den tekniske løsningen for dette registeret.

– Vi har ikke vurdert eller tatt stilling til om det i tillegg bør opprettes en nasjonal løsning tilsvarende det de har i Danmark, skriver helseministeren.

Han påpeker at det er mulig å lage behandlingsregistre innenfor hver enkelt helseregion. Det er imidlertid ikke den løsningen hjertelegene vil ha – de ønsker seg et nasjonalt register for å ivareta pasientsikkerheten.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få helseministeren til å kommentere oppropet fra et samlet hjertemedisinsk fagmiljø.