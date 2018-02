To skadet etter eksplosjon i Bergen sentrum

To menn er lettere skadet etter en eksplosjon på Vågsallmenningen, skriver Bergens Tidende.

– Det har skjedd en arbeidsulykke i forbindelse med arbeid i de gamle Banco Rotto-lokalene, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

– Trolig kuttet over noen kabler

Brannvesenet meldte om eksplosjonen på Twitter rundt 16.45. Da de kom frem fant de to arbeidere med skader.

– De skadde får helsehjelp av brannvesenet på stedet. Det var røykutvikling på stedet, men eksplosjonen har ikke ført til brann, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen i Hordaland.

I de gamle lokalene hvor cafeen Banco Rotto holder til bygges det for tiden et nytt hotell. Ekplosjonen fant sted i første etasje under arbeid på kjøleanlegget.

– De har trolig kuttet over noen strømførende kabler. Da oppstod det et kraftig smell, sier innsatsleder Frank Listøl til Bergens Tidende på stedet.

Sot i ansiktet

Politiet sier at de to arbeiderne fikk seg en kraftig støkk, men kom fra det hele med lettere skader.

– De hadde sot i ansiktet, men har ikke fått noen åpne sår. Begge er sendt til legevakt for sjekk, sier Listøl.

Nødetatene jobber på stedet for å få oversikt over nøyaktig hva som har skjedd. Politiet kommer til å opprette sak og vil varsle Arbeidstilsynet om hendelsen.