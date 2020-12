– Det føles ikke som ferie, selv om vi bor på hotell

Redir Amin sier at 2020 var et dårlig år for mange. For ham selv ble avslutningen forferdelig. Nyttårsaften ble markert på et hotellrom. Nå håper han på et bedre 2021.

Han måtte flykte ut i natten, med mor og bror. Nyttårsaften sitter han på et hotellrom. Foto: Dan P. Neegaard

Planen var å feire nyttår hjemme, med familie og venner. Aftenposten traff ham i resepsjonen på Olavsgård hotell. Der passer politi og sivilforsvar på at gjestene får være i fred, fotografering er absolutt forbudt.

Stemningen er dempet. Av og til kommer noen innom med en pose eller kasse med gaver. Mannskap fra Røde Kors passer på at alle har det så bra som mulig. Hotellbetjeningen setter stadig frem kaker og godsaker.

Amin sier at de fikk god mat, men at nyttårsaften ikke er som han håpet.

– 2020 var jo et forferdelig år for hele verden, sier han.

Ut i mørket

For 25-åringen ble avslutningen av året et mareritt. Natt til lille nyttårsaften satt han i leiligheten sin og så på film. Klokken fire gikk strømmen, og broren ropte at det ikke var vann i springen.

Da la de merke til bråket fra helikoptrene. Snart etter banket en nabo på døren og ropte at alle måtte flykte.

Amin vekket moren sin og sammen med broren løp de ut i mørket.

– Mor var i bare pysjen, jeg fikk på meg en joggebukse og jakke, sier han.

Ute var det helt mørkt, bortsett fra lyset fra helikoptrene.

– Jeg har jo ikke vært i krig, og vet ikke hvordan det er. Men dette var skremmende, sier han.

Naboer sa de måtte opp til herredshuset. Amin hjalp moren på den ti minutters turen.

De visste ikke hva som hadde skjedd, bare at de og alle naboene måtte rømme hjemmefra.

– Jeg tenkte mest på å hjelpe mor, hun er syk, sier Amin.

De uventede gjestene på Olavsgård blir tatt godt vare på, men Amin håper han snart kan flytte videre. Foto: Dan P. Neegaard

Huset står på kanten

Nå vet han at huset han bor i står rundt 15 meter fra raskanten, og at store deler av nabolaget han trivdes så godt i er borte.

På vei inn i et nytt år synes han det er vanskelig å se fremover.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye på hva som skjer med huset og bilen. Jeg er først og fremst glad for at familien er i sikkerhet. Men jeg tenker veldig mye på de ti som ikke er funnet, og håper de dukker opp.

Han har veldig mye pent å si om hjelpeapparatet og oppfølgingen. Men han har ikke lyst til å bo lenge på Olavsgård.

– Det føles ikke som ferie, selv om vi bor på hotell, sier Amin.

– Jeg vil jo gjerne ha mitt eget rom og privatliv.

I 2016 var han stolt da han kjøpte sin første leilighet, i kommunen der han vokste opp. Nå vet han ikke om han tør å flytte tilbake.

– Jeg får uansett ikke gjort noe med en gang. Nå tar jeg bare en dag om gangen. Vi kan ikke planlegge nå, før vi får mer informasjon, men jeg vet at alt ordner seg.