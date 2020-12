Direktøren for Bergens helseetat går av: – Fratrer for å gi etaten nødvendig arbeidsro

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen, sier helsebyråd Beate Husa.

– Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier Brita Øygard i en pressemelding. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Simen Sundfjord Otterlei Bergens Tidende

9 minutter siden

(Bergens Tidende) Brita Øygard går av som direktør for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, skriver kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen. Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen. Jeg vil takke for den store innsatsen hun har lagt ned, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i pressemeldingen.