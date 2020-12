Derfor melder Trym Aafløy seg ut av bompengepartiet

(Bergens Tidende):

17. des. 2020 15:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kan gjøre en like god jobb uten et parti, sier Trym Aafløy. Økt byråkratisering er en av grunnene til at han sier farvel til partiet han har brukt år på å bygge opp.

Et døgn etter den overraskende nyheten om at de melder seg ut av FNB, møter Trym Aafløy, Per Jørgensen og Rolf Scott pressen på en parkeringsplass utenfor Joker Ervik i Åsane.

Der gir de sin versjon om hvorfor de velger å være uavhengige representanter i bystyret.

– Det er en stor strid i saken om bybanetraseen, som de vil skal gå fra Åsane og tvers gjennom dette området, innleder Trym Aafløy.

– Den opprinnelige planen var at bybanen skulle gå tvers gjennom fjellet bak meg her, men byrådet ønsker istedenfor å kjøre banen tvers gjennom dette området, fortsetter han.

Videre forteller Aafløy at de har opplevd at FNB beveger seg mer og mer i retning av et parti som de ikke kunne identifisere seg med, og en byråkratisering rundt det å være medlem av partiet og bystyregruppen.

– Derfor har vi tatt den konklusjonen at vi kan gjøre en like god jobb uten et parti. Vi har ingen planer om å gå inn i andre partier, og vi skal i hvert fall ikke starte et nytt parti, sier han.

Per Jørgensen (fra v.), Trym Aafløy og Rolf Scott på pressekonferansen torsdag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Folkeaksjonen nei til mer bompenger går fra å være elleve til åtte representanter. Utmeldingen slo ned som en bombe i bystyret onsdag kveld. Ingen av de andre partikollegaene var klar over at dette skulle skje, og hva som er årsaken til at trioen nå velger å forlate partiet.

Heller ikke Knut Inge Andersen, som sitter i fylkestinget for partiet, hadde hørt noe om at Aafløy var på vei ut.

– Dette betyr at vi mister vår fremste og mest kjente talsperson, og landets bompengegeneral. Det svekker partiet kolossalt, sa han til BT onsdag kveld.

Aafløy tok velgerne med storm før kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Partiet fikk 16,7 prosent av stemmene og ble byens tredje største parti.

Den tidligere «bompengegeneralen» på vei til å møte pressen torsdag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Konflikter både i fylket og i andre lokallag

Både på fylkesnivå og i andre lokallag har konflikter preget FNB det siste året.

BT har snakket med en lang rekke medlemmer i partiet. Flere peker på konflikter rundt maktfordelingen i partiet som en mulig årsak til at Aafløy velger å gå.

Den 22. oktober i år meldte hele lokallaget i FNB-bastionen Alver kommune seg ut av partiet.

Også FNB-gruppen i Vestland fylkesting har vært preget av krangling. Der trakk blant annet den organisatoriske nestlederen seg grunnet «manglende folkeskikk og ukollegial oppførsel», skrev BA.