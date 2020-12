Dette søkte nordmenn på i 2020

Mange ønsker kanskje å glemme året som har gått, men det har uten tvil påvirket søkevanene våre på Internett.

Hvis matvanene henger sammen med Google-søkene i Norge, ble det spist mye pinnebrød i 2020. Foto: Olav Olsen

9. des. 2020 22:10 Sist oppdatert nå nettopp

Hva har Joe Biden og pinnebrød felles?

Google Norge har nå sluppet listene over de mest populære søkene blant nordmenn i 2020.

Totalt seks ulike lister er tilgjengelige. De gir et innblikk i hva nordmenn var opptatt av i året som gikk.

Pandemi, pinnebrød og Joe Biden på topp

Øverst på listen over topp 10 søkefraser i 2020 havner ikke overraskende ordet «koronavirus». Deretter følger «USA-valget» og presidentkandidat «Joe Biden».

TV-programmet «Førstegangstjenesten», basketballspilleren «Kobe Bryant» og telefonen «Iphone 12» er de eneste ordene som ikke er USA- eller koronarelaterte og har nådd opp på listen.

Fakta Topp 10 søkefraser 2020: Koronavirus USA-valget Joe Biden FHI Corona symptomer Munnbind Førstegangstjenesten Kobe Bryant iPhone 12 Coronavirus Norge Kilde: Google Norge Vis mer

Den amerikanske basketballstjernen Kobe Bryant døde i en helikopterulykke i slutten av januar. Han ble 41 år gammel. Bildet er fra 2009. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB scanpix

– 2020 er et historisk år som vil bli husket for koronapandemien. Det kommer nok derfor ikke som noen stor overraskelse at koronaviruset dominerer nordmenns søk dette året. Vi har alle stått overfor store utfordringer og begrensninger i livene våre, og har måttet navigere oss gjennom en ny hverdag, sier Andrea Lewis Åkerman i en pressemelding.

Hun er fungerende kommunikasjonssjef i Google Norge.

De mange begrensningene har gjort utslag på flere av listene. Stengte treningssentre og mer fritid førte til at mange tok turen ut i skogen eller inn i parkene.

Kanskje er det også derfor «pinnebrød» troner på topp i kategorien oppskrifter. Hvorfor «bananbrød» og «tiramisu» har fått en renessanse på matfronten, er mer uklart.

Fakta Oppskrifter: Pinnebrød Bananbrød Tiramisu Vårruller Havrekjeks Lasagne Sveler Trollkrem Cookies Arme riddere Kilde: Google Norge Vis mer

«Vaping», «simp» og aksjer

Også på listene «Hva er ...?» og «Hvordan ...?» er mange av ordene koronarelaterte.

På førstnevnte dukker «Hva er pandemi» opp på førsteplassen, men nordmenn lurte også på hva «vaping» er (røyking av el-sigaretter) og hva «simp» betyr (en person som dilter etter kjæresten sin, eller «tøffel»). Listen har imidlertid plass til mer klassiske spørsmål også: «Hva skriver man på konfirmasjonskort» havner på en 6. plass.

Fakta Hva er...? Hva er pandemi Hva er et virus Hva er SIAN Hva er coronavirus Hva er valgmenn Hva skriver man på konfirmasjonskort Hva er globalisering Hva er vaping Hva betyr simp Hva er epidemi Kilde: Google Norge Vis mer

Hva er «vaping»? Det lurte mange nordmenn på i 2020. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters / NTB scanpix

«Hvordan ...?»-listen viser at nordmenn var mest opptatt av hvordan koronaviruset smitter. Deretter var det mange av oss som kastet seg over Google for å finne ut hvordan vi kunne kjøpe aksjer på børsene som stupte verden over, skal vi tro Google.

Fakta Hvordan...? Hvordan smitter coronaviruset Hvordan kjøpe aksjer Hvordan bruke munnbind Hvordan slette Instagram-konto Hvordan regne ut feriepenger Hvordan oppsto coronaviruset Hvordan permittere ansatte Hvordan klippe håret selv Hvordan teste seg for korona Hvordan skrive søknad Kilde: Google Norge Vis mer

Men mange har også blitt permittert og slitt økonomisk det siste året. Mer overraskende er det kanskje at de som permitterer, har googlet det i forkant: «Hvordan permittere ansatte» havner på en 7. plass på listen, etterfulgt av «hvordan klippe håret selv».

Joseph Maldonado-Passage, «Joe Exotic», fra Netflix-suksessen Tiger King har antagelig dukket opp i mange nordmenns søk dette året. Foto: Santa Rosa County Jail / NTB scanpix

Blant personer vi var nysgjerrige på i 2020, havner som nevnt Joe Biden og Kobe Bryant på topp. Men nordmenn var også svært interessert i Nord-Koreas leder Kim Jong-un og drapsdømte Arnfinn Nesset.

Den norske personen folk flest søkte på var 14 år gamle Angelina Jordan. I 2020 deltok hun i andre sesong av tv-programmet America’s Got Talent. Der fikk hun mange lovord for sin versjon av Queens-klassikeren «Bohemian Rhapsody».

Fakta Personer: Joe Biden Kobe Bryant Kim Jong Un Kamala Harris George Floyd Angelina Jordan Jahn Teigen Arnfinn Nesset Naya Rivera Ari Behn Kilde: Google Norge Vis mer

Angelina Jordan imponerte i «America’s Got Talent». Foto: NBC / Episodic

På listen over hva slags underholdning vi søkte mest på, ligger NRK-profil Herman Flesvigs serie Førstegangstjenesten helt øverst.

Men 2020 var også året da Tiger King var en snakkis, og da Maskorama samlet over 1,1 millioner seere forrige helg. Dermed havner de på henholdsvis 6. og 3. plass.

Fakta Underholdning: Førstegangstjenesten Among Us Maskorama Normal People Sommerbilen Tiger King Et sted å høre til Valorant Fall Guys Ragnarok Kilde: Google Norge Vis mer