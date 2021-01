Politiet: To personer funnet omkommet etter hyttebrannen

To personer er funnet omkommet etter nattens søk på branntomten på Risøyhamn i Vesterålen. De to personene er ikke identifisert, ifølge politiet

Fem personer er savnet etter en hyttebrann i Risøyhamn i Vesterålen natt til lørdag. Foto: Politiet / NTB

NTB

17. jan. 2021 08:53 Sist oppdatert 6 minutter siden

De omkomne vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering, opplyser politiet i en pressemelding.

Videre skriver de at det er krevende å gå gjennom branntomten og at arbeidet derfor ble noe forsinket i dag formiddag. Arbeidet pågikk til klokken to i natt og startet opp igjen kl 11.30 i dag. Det vil fortsette utover dagen, og så lenge det er nødvendig.

Krimteknikere fra Kripos og lokalt politi gjennomfører søket, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt Lars Halvorsen til TV 2 like før klokken 7 søndag morgen.

Det var seks personer i hytta. En mann kom seg ut og ble innlagt på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. De fem andre, hvorav fire under 16 år, er fremdeles savnet.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 4.30 natt til lørdag. Da nødetatene kom til stedet, var hytta brent ned. Lørdag ettermiddag kunne krimteknikere fra Kripos og lokalt politi starte undersøkelser, men dette ble altså stanset noen timer natt til søndag.