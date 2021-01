Utløste aksjon og fikk politiet om bord. Nå kjemper han mot bot og erstatningskrav fra Grønland.

Ragnar Thorseths siste ekspedisjon kan koste ham dyrt. Den 72 år gamle eventyreren måtte tirsdag møte i retten for å ha utløst en leteaksjon på Grønland.

Da Ragnar Thorseth og resten av mannskapet på Havella kom inn til Qaqortoq (Julianehåb), sto politiet og ventet på ham. Politiet krever nå at han betaler 320.000 kroner. Foto: Bergefilm/Ragnar Thorseth

Nå nettopp

– Dette er det verste jeg har opplevd i karrieren min til sjøs. Å bli mistenkt og mistrodd på denne måten går på troverdigheten løs, sier Ragnar Thorseth.

Sunnmøringen er kjent fra en rekke ekspedisjoner til blant annet Nordvestpassasjen, Nordpolen og Svalbard. Den siste turen har imidlertid fått et rettslig etterspill.

Sammen med kompanjongen og medskipper Gunnar Warholm måtte Thorseth innta «tiltalebenken» i en grønlandsk rett, via videolink fra Sunnmøre tingrett. De to er tiltalt for å ha utløst en leteaksjon på Grønland sommeren 2018.

Påtalemyndigheten på Grønland har krevd at de to betaler en bot på 8.000 danske kroner hver, samt et erstatningskrav på 214.000 kroner. I norske kroner utgjør det tilsammen 320.000 kroner.

– Men vi avviser bøtene og kravet, og kommer til å anke om vi taper i første runde, understreker Thorseth.

Politiet ventet på kaia – tatt inn til avhør

Rettssaken har sin bakgrunn fra Ragnar Thorseths tur til Grønland i juni og juli 2018. Turen med skøyta Havella gikk fra Norge via Færøyene og Island til de sørlige og sørøstlige delene av Grønland.

Dit kom de 17. juni, og i et par uker utforsket Thorseth og reisefølget den grønlandske kysten.

Ragnar Thorseth i retten tirsdag. 72-åringen og kompanjongen Gunnar Warholm satt i et lite møterom i Sunnmøre tingrett, med videolink til Kujalleq kredsret på Grønland. Foto: Arnfinn Mauren

Ett av formålene med turen, var å vise litt av Thorseths liv som eventyrer til hans thailandske kone Pen. Turen resulterte i TV-dokumentaren Pen Thorseths forunderlige reise, sendt på NRK julen 2018. Her vises noe av det som skjedde, men ikke alt.

Sakens kjerne er dette: Båter som trafikkerer kysten utenfor Grønland er pliktige til å melde inn posisjonen sin hver dag. Da kystradioen ikke mottok en slik melding 20. juni, ble politiet varslet. De satte i gang leteaksjon med både helikopter og båter.

Aksjonen ble avblåst etter knapt ett døgn. Da ble Havella lokalisert. Men saken var ikke avsluttet. Da nordmennene kom inn til Qaqortoq (Julianehåb) for å bunkre, sto politiet på kaia og ventet. Thorseth og Warholm ble tatt inn til politiavhør.

Mener de fikk oppgitt uriktig nummer

Ragnar Thorseth og Gunnar Warholm forteller at de ble gjort oppmerksom på meldeplikten da de ankom Grønland. Det ansvaret erkjenner de.

– Men vi hadde fått oppgitt feil telefonnummer, og vi kom aldri frem på telefon. Vi fikk bare beskjed om at dette er et nummer som ikke eksisterer, hevder Thorseth.

Han forteller at de derfor tok kontakt med norsk kystradio. Thorseth ba dem om å melde posisjonen videre til kystradioen på Grønland. Sistnevnte har ikke loggført noen slike meldinger, men utskrift fra Thorseths telefonlogg bekrefter oppringninger til Kystradio Nord i Norge.

I avhør fikk Thorseth inntrykk av at politiet aksepterte forklaringen. Men det ble likevel tatt ut tiltale mot nordmennene. Knapt to uker senere gjentok det samme seg. Kystradioen mottok ikke dagsrapporten. Det resulterte imidlertid ikke i noen ny leteaksjon.

Fakta Den siste viking Ragnar Thorseth (f. 1948) er en eventyrer og skribent fra Herøy på Sunnmøre. Mange har beskrevet han som den siste viking. Han ble først kjent da han i 1969 rodde alene fra Måløy til Shetland. Senere har han gjennomført en rekke ekspedisjoner til bl.a. Nordvestpassasjen, Nordpolen og Svalbard. Thorseth huskes kanskje best for sin jordomseiling med vikingknarren Saga Siglar i 1984–1986. Hans foreløpig siste tur var med skøyta Havella til Grønland Vis mer

Ett av høydepunktene i Ragnar Thorseths eventyrlige liv: Før han dro ut på sin jordomseiling med Saga Siglar, deltok han og vikingskipet på 800-årsmarkering for slaget ved Fimreite i Sogndal. Der var også kong Olav. Foto: Per Løchen/NTB scanpix

Aktor: – Thorseths ansvar å ha riktig nummer

I retten sådde påtalemyndigheten ingen tvil om Ragnar Thorseths forklaring. Likevel sto aktor Line Thornberg fast på at Thorseth og Warholm må dømmes til å betale erstatningskravet.

– Det er forståelig at de reagerer på at de har fått uriktige opplysninger, men det er deres plikt å undersøke om de stemte. Disse meldingene er obligatoriske, understreket hun i sin avslutningsprosedyre.

Havella utenfor den grønlandske kysten sommeren 2018. Foto: Bergefilm/Ragnar Thorseth

Aktor kunne imidlertid akseptere at boten ble frafalt for det siste tilfellet. På det tidspunktet hadde nordmennene riktig telefonnummer.

Kystradiosjef Bo Mogensen erkjente nemlig i sin forklaring i retten at både dårlig satellittdekning og språkproblemer kunne ha medvirket til at posisjonen ikke ble mottatt.

Thorseth mener det ikke bare gjelder det som skjedde 3. juli.

– Vi hadde ved begge tilfellene ikke mulighet til å få avgitt posisjonen vår. Derfor avviser vi både erstatningskravet og bøtene, avsluttet Thorseth. Han stilte uten advokat og holdt avslutningsprosedyren selv.

Dommen er ventet 2. februar.