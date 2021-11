Hvordan kan du vite om kirurgen som skal operere deg, er dyktig?

Du har ikke rett til å velge hvem som skal operere deg på offentlige sykehus. Men du kan stille kirurgen spørsmål.

Kirurger i aksjon på et norsk sykehus. Du har ikke rett til å velge kirurg, men du kan stille ham eller henne spørsmål før operasjonen.

Nå nettopp

Onsdag intervjuet Aftenposten flere erfarne kirurger. De påpekte at ikke alle kirurger har talent og håndlag. Og ikke alle innser selv at de bør bytte jobb hvis de ikke er dyktige nok. Det er avdelings- og sykehusledelsen som skal sørge for at pasientsikkerheten er ivaretatt.

Men hva kan du selv gjøre for å sikre deg en god kirurg? Og har du mulighet til å velge, hvis du vil det?