Åsne Seierstad vil rette opp feil i boken «To søstre»

Opplysninger fra rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen fører til at Åsne Seierstads bok om «To søstre» kan bli oppdatert.

De to søstrene fra Bærum var 16 og 19 år gamle da de reiste fra Norge til Syria i oktober 2013. Begge er fortsatt i Syria, etter det Aftenposten kjenner til. I november 2020 møtte Aftenposten den yngste søsteren i flyktningleiren Al-Roj i Syria. Foto: Interpol

16 minutter siden

Boken om de to søstrene fra Bærum fikk strålende kritikker da den kom i 2016. Tusenvis har kjøpt og lest forfatter Åsne Seierstads fortelling. Den handler om hvordan søstrene ble radikalisert i Norge før de høsten 2013 reiste til Syria.

Nå kan en sekvens i boken bli rettet opp. Det skjer fordi det i rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen er kommet frem nye opplysninger om omstendighetene rundt den norske islamisten Bastian Vasquez død i Syria: Han ble drept i en ulykke.

- Dette er den eneste feilen vi har fått avdekket gjennom tiltaltes forklaring, opplyser forfatter Åsne Seierstad til Aftenposten.

Forfatter Åsne Seierstad skriver om rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen i Oslo tingrett for utenlandske aviser. I retten kommer det frem opplysninger som fører til at Seierstad nå ønsker å rette opp en feil i sin egen bok «To søstre». Foto: Torstein Bøe /NTB scanpix

Det vakte oppsikt at to søstre på 16 og 19 år reiste til Syria for å slutte seg til Den islamske stat (IS).

I august 2014 reiste også en annen bærumskvinne til Syria, Aisha Shezadi. Hun ble gift med islamisten Bastian Vasquez og dermed hans kone nummer to. Da levde han allerede sammen med oslokvinnen som nå står tiltalt for IS-deltagelse i Oslo tingrett.

Tiltalte var gravid da Aisha Shezadi flyttet inn hos dem, sammen med sin ett og et halvt år gamle sønn. Gutten hadde hun fått med en annen mann.

I Syria bodde de to kvinnene, den lille gutten og islamisten sammen.

Dødsfall med uklare omstendigheter

Kort tid etter at tiltalte i november 2014 fødte en sønn, døde Aisha Shezadis sønn.

I boken omtaler Seierstad barnets dødsfall som skjedde under uklare omstendigheter. Hun beskriver dessuten omstendighetene rundt fremmedkrigeren Bastian Vasquez dødsfall våren 2015.

Tirsdag denne uken ga den terrortiltalte kvinnen retten sin versjon om hvordan barnet døde og hvordan ektemannen Vasquez døde. Ifølge tiltalte døde han da han jobbet med å lage bomber for IS.

Opplysningene som er lagt frem for retten, fører til at Seierstad vil korrigere noe av det hun skrev om Vasquez’ dødsfall. Det vil skje i et eventuelt nytt opplag fra Kagge forlag.

I tiltaltes forklaring fremsettes alvorlige påstander som det er vanskelig å ettergå. Aftenposten har derfor valgt ikke å referere disse detaljene.

I arbeidet med boken hadde Åsne Seierstad et tett samarbeid med de to søstrenes far, Sadiq Juma. Bildet er fra Aftenpostens intervju med Seierstad og Jumi da boken ble utgitt i 2016. Foto: Tor Stenersen

Åsne Seierstad ble tildelt Brageprisen 2016 i klassen sakprosa for «To søstre». Så ble det ganske stille om søstrene før dem før Aftenposten i 2019 fant dem i flyktningleiren Al-Hol i Syria.

Nå dekker hun rettssaken for den svenske avisen Dagens Nyheter og den danske avisen Weekendavisen.

Seierstad opplyser til Aftenposten at hun er blitt kontaktet av folk som kjente Vasquez etter at boken ble publisert.

Kagge forlag vil rette opp feil i eventuelt nye opplag.

– Det er viktig å gi et korrekt bilde av hvordan IS har operert, og hvordan norske fremmedkrigere er blitt drept i Syria, og det blir derfor riktig å rette opp dette i et neste opplag, sier Seierstad.