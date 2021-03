Dødstallene i Norge har aldri vært lavere enn i 2020 – ut fra folkemengden

Norge hadde ingen overdødelighet i 2020, men det samlede fruktbarhetstallet var nok en gang det laveste som er blitt målt, viser tall fra SSB.

40.611 mennesker døde i Norge i fjor. Det er lavere enn normalt. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad

Til tross for koronapandemien var dødstallene lave i fjor. Det døde 40.611 personer, 73 færre enn i 2019.

På en gjennomsnittsdag er det 110 dødsfall. Dersom vi måler antall døde i prosent av folkemengden, har vi aldri hatt lavere dødstall, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens koronapandemien i flere land og regioner ga stor overdødelighet i fjor – EUs statistikkbyrå Eurostat registrerte en overdødelighet på mer enn 450.000 døde i EU-landene bare mellom mars og november – var dette ikke tilfelle i Norge.

Færre barn blir født

Fødselstallene fortsatte å synke. Det ble i fjor født 52.979 barn i Norge, ifølge SSB : Det var 8.800 færre enn i 2009. Det ga et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,48 barn per kvinne.

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall. Fruktbarheten har sunket med et halvt barn per kvinne siden 2009, da SFT var på 1,98, sier Espen Andersen i SSB.

Fødselstallene fortsetter å synke i Norge. I fjor var det samlede fruktbarhetstallet (SFT) på 1,48 barn per kvinne – det laveste som noen gang er målt. I 2009 var SFT på1,98. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Byrået poengterer at lavere fruktbarhet ikke kan tilskrives pandemien. De aller fleste barna som ble født i fjor, ble unnfanget i god tid før de første koronarestriksjonene i mars.

Abortnedgang

Også aborttallene var på sitt laveste noensinne i fjor. Det ble registrert 11.081 svangerskapsbrudd, ifølge Abortregisteret til Folkehelseinstituttet. Til sammenligning var tallet 14.675 i 2000.

Overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret sier at nedgangen hovedsakelig skyldes at færre i aldersgruppen under 25 år tar abort. Tendensen er imidlertid fallende i alle aldersgrupper.

Åtte av ti aborter ble utført før niende uke, og ni av ti ble utført medikamentelt. Etter tolvte uke må aborter behandles i nemnd. Sakene som avslås i primærnemnda, videresendes til en klagenemnd.

Det ble utført 508 nemndbehandlede aborter i 2020, det laveste tallet siden 2003. Nesten alle – 498 – ble innvilget i primærnemnd.

– De fleste nemndbehandlede avbruddene ble innvilget på grunnlag av risiko for fosterskader, sosiale forhold og/eller mors helse, sier Løkeland-Stai.