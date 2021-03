Når alarmen går, tar det uker å spore opp pasientene. Nå er en ny løsning klar.

– Vi kunne ikke akseptere at pasienter ikke ble funnet når det smalt, sier overlege Torkel Steen.

Overlege Torkel Steen har ledet arbeidet med å få på plass et nasjonalt pacemakerregister. Jan Frich (i bakgrunnen) er fagdirektør ved Helse sør-øst. Foto: Olav Olsen

Rundt 30.000 nordmenn har hjerte som slår unormalt eller for langsomt. Derfor har de en pacemaker i brystet. Andre har behov for en såkalt ICD, en hjertestarter som er lagt inn under huden. Den kan sende støt til hjertet hvis det stanser.

Det kan koste liv hvis denne teknologien ikke fungerer som den skal. Som oftest gjør den det, men det hender at produsenter og leger oppdager feil som må rettes eller følges med på. Da må legene raskt kunne spore opp pasientene.