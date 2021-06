Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill

Sosialhjelpssøkeren hadde ikke råd til å betale strømregningen og ba om hjelp fra Nav, som rådet ham til å låne en grill og drikke vann fra springen.

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

Vedtaksbrevet fra Nav har sirkulert i sosiale medier i helgen, mye på grunn av begrunnelsen Nav Indre Østfold oppgir for å avslå støtte til strøm i en søknad om økonomisk sosialhjelp:

«Det er nå sommer, og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skriver Nav i vedtaket.

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet. Det ligger pr. 09.06.21 også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet. Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommermånedene», står det i brevet fra Nav Indre Østfold.

Nav beklager

Leder ved Nav Indre Østfold, Rikke Haagensen, beklager vedtaket overfor VG. Hun bekrefter samtidig at det er ekte.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretagelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut, skriver hun i en e-post.

VG har snakket med personen som mottok vedtaksbrevet fra Nav.

– Jeg holdt på å dette av stolen da jeg så begrunnelsen, sier mannen, som er uføretrygdet, til VG.

Jusprofessor: – Ulovlig

Strømmen hans ble stengt tirsdag, og dagen etter kom avslaget fra Nav, skriver VG. I vedtaket innvilger Nav nødhjelp på 600 kroner, men gir altså ingen støtte til strøm. For å få strømmen tilbake, må mannen betale litt over 9.000 kroner, står det i vedtaksbrevet.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener avslaget er ulovlig og etisk uforsvarlig.

– Slik skal ikke noe menneske som har med offentlige myndigheter å gjøre, finne seg i å bli behandlet og tiltalt, sier Bernt til VG.