Sol i hele landet. Brannvesenet ber parkgrillere være varsomme.

Det finnes knapt en sky over hele Norge, men fint vær kan også bety brannfare. Brann- og redningsetaten i Oslo ber folk være varsomme, særlig parkgrillerne.

Mange nøt penværet i hovedstaden lørdag og benyttet anledningen til å grille litt i Tøyenparken. Foto: Morten Uglum

18. apr. 2021 18:15 Sist oppdatert 24 minutter siden

I helgen har det vært sol over store deler av Norge. Søndag var det lange køer til fjordbåtene i Oslo. Mange ville nyte været på en av Oslofjordens mange øyer.

I Bergen og Trondheim kunne innbyggerne nyte en utepils i finværet etter flere måneder med skjenkestopp.

Søndag var det bare Agder og deler av nordlige Finnmark som hadde skydekke. Mange er kanskje fristet til å brenne opp løv og kvister fra hagen sin eller fyre opp engangsgrillen.

– Vi oppfordrer alle til å være veldig nøye. Vurder hvor du fyrer opp, sier kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerød Dalen.

Denne helgen har budt på blå himmel og varmegrader, men det gir økt brannfare. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Flere gressbranner i helgen

Etter en vinter med snø og kulde er alt av planteliv dødt. Når snøen smelter og solen steker, gir det knusktørt gressdekke. En liten gnist fra en engangsgrill kan sette store arealer i fyr.

I Oslo krøp gradestokken lørdag over 15 grader. Det fikk flere Oslo-folk til å tilbringe dagen ute i byens parker og friområder. Samtidig meldte brannvesenet om flere småbranner. I Sofienbergparken måtte et stort bål slukkes, og det var brann i flere søppelkasser og containere i byen.

Søndag stanset togtrafikken i Kongsberg på grunn av gressbrann langs toglinjen.

Høysesong for branner

Lørdag kveld observerte Aftenpostens journalister flere som fyrte opp engangsgriller i Oslos parker.

Fra 15. april til 15. september er det nasjonalt bålforbud. I parker og friområder er det derimot lovlig å grille året rundt.

På Oslo kommunes nettsider oppfordres det til å sette engangsgrill på et brannsikkert underlag. Dette støtter tidligere branninspektør Sigurd Folgerød Dalen i Brann- og redningsetaten i Oslo.

Han sier helgen markerer starten på en sesong med mye branner. Brannene er stort sett forårsaket av bruk av engangsgrill. Slike branner er også det brannvesenet har mottatt flest meldinger om denne helgen.

– Vi har hatt noen gressbranner og i søppelkasser hvor folk har kastet fra seg engangsgriller.

Dalen som nå er kommunikasjonssjef i etaten, opplyser at ettersom snøen har gått, vil død vegetasjon brenne godt.

– Vi oppfordrer alle til å være veldig nøye. Vurder hvor du fyrer opp. Det er fullt mulig å fyre opp engangsgriller i byparker, men ikke i skog og utmark.

Oslo kommune har en egen liste over godkjente bålplasser i skogen. Disse finner du her.

Flere grillet og nøt medbrakt alkohol i Sofienbergparken lørdag kveld. Foto: Harald Stolt-Nielsen

Brannvesenets råd til parkgrillerne

Dalen har en god huskeregel til ivrige parkgrillere: Engangsgrillen skal være plassert så høyt fra bakkenivå at du kan legge mobilen din under uten å være redd for at den skal bli ødelagt.

Videre skal man slukke grillen godt og kaste den i en grillcontainer. Ideelt sett bør grillen slukkes så snart man er ferdig med å lage maten. Da vil den være helt slukket idet du kaster den, opplyser han.

Mange tror at støttene som følger med en engangsgrill, er for å gjøre den brannsikker. Dette er feil, sier kommunikasjonssjefen. Disse skal sikre lufttilstrømming til grillen. Derfor må man sette grillen på noe brannsikkert. En stein kan være et godt underlag, sier Dalen.

– Grillen bør være løftet 10–15 cm opp, slik hindrer du å antenne underlaget.

Lange køer på vei til båtene som kjører til øyene i Oslofjorden. Fjordens mange øyer er populære destinasjoner på en solrik dag. Foto: Morten Uglum

Flere tar i bruk parker og øker risikoen for branner

Med koronarestriksjoner for sosialt samvær og i antall sosiale kontakter har uteområder blitt våre nye møteplasser. Flere bruker naturen og ferdes i den. Man møtes i parker for grillkos, og det øker risikoen for branner.

Dalen forteller at brannvesenet merket at flere Oslo-folk trakk til parkene i fjor sommer. Han trekker en parallell til pandemien og restriksjoner. Når flere trekker ut, vil det øke risikoen for brann, sier han.

– Vi så mange tilfeller av dette i fjor sommer. Ta i stedet vare på omgivelsene du ferdes i.