Retten om Kjærviks sønn: Lang fengselsstraff dersom han blir dømt

Oslo tingrett slår fast at sønnen (36) til advokat Tor Kjærvik (70) kan forvente en lang fengselsstraff dersom han blir dømt.

Fotografer og journalister foran huset der advokat Tor Kjærvik (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB) ble skutt og drept. Foto: Hans O. Torgersen

Retten skriver dette i kjennelsen om fire ukers varetekt for sønnen. Han er siktet for drapet på faren og drapsforsøk på farens samboer.

36-åringen ble ikke fremstilt i rettsmøte onsdag. I stedet ble fengslingsmøtet avholdt som såkalt kontorforretning uten partene til stede.

Advokat Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo mandag ved 21-tiden. Samtidig skal samboeren hans ha blitt forsøkt drept.

Sønnen ringte selv politiet og overga seg til en patrulje kort tid etter.

Ifølge politiet har sønnen knyttet seg til drapshandlingen. Onsdag opplyser politiet til VG at han har tatt betenkningstid om skyldspørsmålet.

Tre personer i leiligheten

Politiadvokat Anne Marie Hustad opplyste onsdag ettermiddag at det kun var Kjærvik, sønnen og Kjærviks samboer til stede i leiligheten da drapet fant sted.

– Da politiet kom til stedet, var det flere personer der, men det var vitner som kom til etter hendelsen, sier Hustad til Aftenposten.

Hun ønsker ikke å si noe om hva vitnene har forklart. En av årsakene til det er at det er aktuelt å avhøre flere vitner. Man ønsker ikke å påvirke hva disse forklarer.

Politiadvokat Anne Marie Hustad møter media utenfor Politihuset i Oslo onsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB

Første melding om drapet kom til politiet klokken 20.56 mandag.

– Første politipatrulje kom til stedet ganske kort tid etter det. Parallelt med det ringte siktede inn og meldte seg. Han ble pågrepet kort tid etter det, et stykke fra åstedet. Det var en helt udramatisk pågripelse.

Politiet har beslaglagt et våpen, men Hustad ønsker ikke å si noe om hva slags våpen.

– Etterforskningen har knyttet våpenet til siktede, sier politiadvokaten.

Fare for bevisforspillelse

Retten mener at det er fare for bevisforspillelse i saken, og at det i seg selv er godt nok grunnlag til varetektsfengsling.

«Siktede er ikke ferdig avhørt, og det er viktig at politiet får anledning til å ettergå hans forklaring uten at han får anledning til å påvirke bevis,» skriver retten i kjennelsen.

Videre skriver de:

«Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha

betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen.»

Deretter sier retten noe om hvilken straff 36-åringen kan få dersom han blir kjent skyldig og dømt for det han nå er siktet for:

«Siktede kan forvente en lang fengselsstraff dersom han blir dømt, og retten mener det her foreligger en sannsynlighetsovervekt for at muligheten til å forspille bevis vil bli benyttet uten fengsling.»

Tor Kjærvik ble skutt og drept i leiligheten (markert med rød ring) der han og samboeren har bodd i en årrekke. Foto: Hans O. Torgersen

Samboeren: Ingen konflikt med Kjærviks sønn

Forsvareren til den drapssiktede sønnen, advokat John Christian Elden, har uttalt at det har vært en langvarig familiekonflikt mellom Tor Kjærvik og sønnen.

Samboeren avviser at det var noen konflikt mellom henne og Kjærviks sønn. Likevel skal han altså ha forsøkt å drepe henne.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Samboeren har ikke oppfattet at hun har hatt en dårlig relasjon til siktede. Ingen hadde trodd at noe som dette skulle skje, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til Aftenposten.

Klienten hennes er sterkt preget av det som har skjedd.

– Hun så sin samboer bli skutt og drept, og opplevde etterpå selv å bli offer for drapsforsøk. Det er klart dette er en opplevelse som setter voldsomme spor, sier Andenæs.