«Barn tar ikke mindre plass enn de voksne når de er syke. De trenger mer plass, fordi de ikke stopper å leve og leke.»

Sonja rakk ikke å bli tre år gammel. Den lille piken fra Asker ble rammet av leukemi. Til tross for iherdig innsats fra legene på OUS ble hun ikke frisk. Flere måneder av livet sitt bodde hun på et trangt, lite rom på sykehuset.

Slik bodde familien i ukevis. De spiste middag på det lille bordet. Sonja sov i en barneseng med sprinkler. Foto: Dan P. Neegaard

Nå har foreldrene startet Sonja Victorias stiftelse. Målet er å skape verdens beste barnesykehus i Norge. De er inspirert av Børneriget i København.

Rekker ikke opp til vinduet

Sonja er to år. Mamma løfter henne opp og lar føttene stå på den lille vinduskarmen. Hun holder datteren så hun ikke mister balansen. Og Sonja ser ut av vinduet. Hun titter og ser noen mennesker. Hun ser trær, og hun ser himmelen. Mamma prøver å vise ekornet som leker på bakken, men tre etasjer ned er langt.

Vinduet er plassert så høyt på veggen at Sonja knapt ser dagslys. Fasaden på sykehus er slik at alle vinduer er plassert matematisk på rekke og rad. Det er ikke tatt hensyn til at små pasienter ikke rekker opp.

– Vi skulle så gjerne latt Sonja selv bestemme når hun ville se ut. Og at hun kunne gjøre det alene, på eget initiativ. Eie sin egen utsikt, sier foreldrene.

Sonja Hoff rakk akkurat ikke å bli tre år. Hun bodde månedsvis på sykehus fordi hun hadde kreft. Aller helst ville hun være ute i naturen. Gjerne med føttene langt ned i sand og sjø. Foto: Lars Petter Pettersen

Jon Harald og Inger Therese Hoff deler sine refleksjoner noen måneder etter at Sonja døde.

De bestemte seg allerede mens datteren var på sykehus at de ville gjøre noe for andre syke barn. I denne kronikken beskriver de hvorfor:

Inger Therese Hoff er arkitekt. Hun sier rommene, der barn og foreldre må være i ukevis, ligner steder der man isolerer fanger som straff. Hun husker det som en liten, hvit boks.

Dette er ikke et sted som bidrar til helbredelse, sier hun.

Foreldrene er helt konkrete i sine planer. De vil blant annet at barneavdelingene skal ha:

Mulighet til å gå ut fra bakkeplan.

Vinduer som er plassert slik at alle kan se ut.

Godt med dagslys og utsikt.

Plass til å sove inntil.

Plass til å ha et spisebord.

Mulighet til å lage mat selv til seg selv.

Inger Therese Hoff er arkitekt. Hun ønsker mer fokus på pasientenes behov også utenom de rent medisinske. Foto: Dan P. Neegaard

Barnelegeforeningen: Enkelte barn ligger på sykehus inntil to år

Barnelegeforeningen bekrefter at mange barn, særlig de med kreft, kan være innlagt på sykehus i ukevis.

– I enkelttilfeller kan barn være innlagt på en barneavdeling i 1–2 år, forteller Elisabeth Selvaag. Hun er leder av foreningen. Hun bekrefter at svært syke barn ofte må være på rommet sitt i dager og uker. Særlig gjelder det barn med nedsatt infeksjonsforsvar.

Spaden og lundefuglen Pip fulgte Sonja over alt. Hun stortrivdes sittende på bakken, nysgjerrig på hva hun kunne klare å spa frem fra jorden. Foto: Lars Petter Pettersen

Fakta Slik var Sonjas sykehistorie 14.06.17: Født på Ullevål sykehus.

Nyttårsaften 2017: Sonjas første natt på Drammen sykehus.

23.01.17: Fikk påvist akutt myelogen leukemi (AML).

Oppstart med protokoll for AML allerede neste dag: Cellegiftskur med 6 md. varighet.

Tøff behandling, stadige infeksjoner, få netter hjemme dette halve året.

God sommer på hytta i Høvåg.

Med høsten 2018 kommer det første tilbakefallet.

Prosedyre for tilbakefall er forbehandling med cellegift før transplantasjon.

Får alvorlig og mulig fatal bivirkning av behandlingen med sopp i lungene.

Trenger pustestøtte i ukevis i påvente av å kunne transplantere. En periode med mye usikkerhet.

Hun blir transplantert. Storebror Harald (4) er donor.

Sonja får alvorlig blodforgiftning og vanskeligheter med å puste pga. soppinfeksjonen.

Hun ligger på intensiven i 6 uker der hun overlever mirakuløst flere ganger.

Hun får feire sin andre jul hjemme, svært preget.

Denne våren er de isolert hjemme, men er inn og ut av sykehuset til kontroller og oppfølging.

Enda en fin sommer på hytta. Dessverre kom mer nok et tilbakefall høsten 2019

Får ny og eksperimentell behandling: Immunterapi med far som donor.

Sonja blir storesøster til Olav 30.08.19.

Immunterapien og cellegiften er tøff.

Heldigvis går transplantasjonen fint denne gang.

Sonja feirer sin tredje jul hjemme, men isolert hjemme i Asker.

I april 2020 får Sonja igjen tilbakefall.

00.16 natt til lørdag 23.05.2020 dør Sonja hjemme i Asker. Vis mer

Jon Harald og Inger Therese Hoff bestemte seg allerede mens Sonja var syk: De vil skape verdens beste barnesykehus i Norge. Foto: Dan P. Neegaard

Sonja er lillesøsteren til Harald og blir storesøsteren til Olav. Hun er kvikk og glad. Plasker i strandkanten, gjerne i blåblomstrete småpikekjole og stråhatt.

Noe av det beste hun vet er å sitte i hagen og grave i jorden. Bare to dager før hun dør, bruker hun sin lille røde spade og løfter frem en meitemark fra blomsterbedet.

Trygge på at hun fikk den beste medisinske behandlingen

Foreldrene roser legene, sykepleierne og forskerne som gjorde hva de kunne for datteren. De er trygge på at hun fikk den beste behandlingen. Og de opplever at de ble møtt med varme fra de ansatte.

Men de vet at de mange ukene Sonja måtte være på sykehuset kunne vært mer innholdsrike, varme og mer inspirerende for datteren og resten av familien.

– Denne tiden kunne være fylt med vanlige ting som minner om hverdag, sier Jon Harald.

Dette er et dobbeltrom. I en periode deltaet Sonja og en av foreldrene rommet med en syk ungdom og hans mor. Foto: Dan P. Neegaard

Sammen med barnet

Foreldre vil til enhver tid være sammen med det syke barnet. For at familien kan være sammen, foregår hverdagen og livet på sykehus. Derfor bor også storebror Harald på sykehuset i flere uker. Han er i barnehagen i Asker på dagtid. På ettermiddagene, kveldene og nettene er han sammen med foreldrene på Rikshospitalet.

Når han legger seg, er enten mamma eller pappa hos ham. Den andre er hos Sonja.

Hver gang Sonja hadde krefter ville hun ut av sengen. Hun ville leke. Sammen med broren satt hun ofte på gulvet og bygget med Duplotårn. Foto: Inger Therese Hoff

Ikke plass til å ligge inntil barnet

Sonja er utsatt for infeksjoner og må unngå smitte fra andre. I en periode er hun selv smittet med en sykehusbakterie og en risiko for andre pasienter. Derfor er hun mye sperret inne på sykehusrommet sammen med familien sin.

De dagene Sonja er veldig dårlig sitter foreldrene ved siden av sengen. Og hun ligger stille under dynen. Men det er ikke plass til at mamma eller pappa kan ligge inntil henne og trøste. Om natten må hun sove i sprinkelsengen. I flere perioder må hun behandles også på natten. Noen ganger tar foreldrene henne likevel ned på sin seng. Hun sover så mye bedre da.

Da Sonja var på det sykeste, sov foreldrene på en slik seng. Den måtte kunne fjernes raskt hvis det måtte livredding til. Ved en anledning sov pappa på en tynn matte som madrass på andre siden av sengen. Foto: Inger Therese Hoff

Syke barn stopper ikke å leke

Selv når Sonja er sliten, medisinert og alvorlig syk, styrer hun på et lekekjøkken med kopper og kjeler. Hun plasker i vasken på badet med det rennende vannet fra springen. Hun kaster ball fra den ene siden av rommet til det andre. Leker gjemsel. Skrur lyset av og på. Tegner, bretter, klipper og limer. Slik hun hadde gjort hvis hun hadde gått i barnehagen.

Slik var Sonja i sitt ess. Leken, barbent og nysgjerrig. Foto: Privat

Men på sykehus er rommet alltid litt for trangt. Det er akkurat plass til en seng, et lite bord og en lenestol. Broren Harald er der hver dag etter barnehagen. Han og Sonja leker på den meteren det er imellom møblene. De sitter på gulvet, på den trange stripen der det ikke er plass nok til de to små. Når de ser på barne-TV, sitter de ofte i Sonjas seng.

– Dette var ikke et sted vi kunne ha et familieliv, sier foreldrene, og legger til:

– Barn tar ikke mindre plass enn de voksne når de er syke. De trenger mer plass, fordi de ikke stopper å leve og leke.

Barnelegeforeningen: De fysiske forholdene varierer

Barnelege Elisabeth Selvaag er enig med dem i dette. Hun sier de fleste barneavdelinger har egne lekeareal eller sykehusbarnehager.

– De fysiske forholdene på pasientrommene varierer nok fra barneavdeling til barneavdeling. Det stemmer at mange rom er trange med liten mulighet for lek og utfoldelse. Barn trenger mer plass.

Selvaag sier nyere sykehus ofte har senter hvor barna er samlet, og hvor det i større grad er lagt til rette for barnas spesielle behov.

– Men et eget barnesykehus mener vi ikke er veien å gå, presiserer hun.

Jon Harald og Inger Therese Hoff tror ikke politikere og arkitekter forstår hvordan det er for en familie å leve uke etter uke isolert på et lite, sterilt rom. Foto: Dan P. Neegaard

Foreldrene ønsker å utfordre politikere, beslutningstagere, samfunnsøkonomer og ikke minst arkitekter til å tenke nytt.

– Alle disse har et ansvar de ikke har tatt på alvor. Vet helseminister Bent Høie at det er slik dødssyke barn og deres familier blir behandlet? Innelåst på bitte små rom, i en livssituasjon som er så krevende at de så vidt klarer å puste, undrer de to.

Helseminister Bent Høie: Sonja og familien gjør inntrykk

– Vi vet at tilbudet varierer fra sted til sted og er organisert ulikt. Vi er nødt til å gjøre noe med dette, svarer helseminister Bent Høie (H).

Historien til Sonja og familien hennes gjør sterkt inntrykk på ham. Helseministeren sier regjeringen jobber med å styrke tilbudet til alvorlig syke barn og deres familier.

Han presiserer at barneavdelinger på sykehus skal være tilpasset barns behov. Ved alvorlig sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet, og foreldre skal også få tilbud om egnet oppholdsrom og overnatting.

– Norske sykehus fornyes nå landet rundt, og nye sykehusbygg er under planlegging og bygging. Da er det svært viktig å ta spesielt hensyn til barn og unges behov.

Familielivet på sykehuset

På ettermiddagene er hele familien sammen hos Sonja. Det er der de har sitt sosiale liv i ukevis av gangen. Foreldrene, Harald og etterhvert Olav bor på «foreldreovernattingen». Det er en egen fløy på Rikshospitalet.

Men aller helst skulle de ønsket seg et familieleilighet på sykehuset. Slik at de ikke trengte å sitte rundt et bitte lite bord og spise middag på det lille rommet. Det er vanskelig å få plass til asjetter og glass.

De skulle også ønsket at det hadde vært plass til at familien kunne sove sammen med Sonja alle de ukene hun måtte være der.

I stedet må foreldrene i perioder dele dobbeltrom.

I kronikken skriver foreldrene: «Familier i dyp krise tvinges til å dele rom med fremmede mennesker. Det betyr at du, mor eller far til alvorlig sykt barn på cellegift og barn med dødsdom skal sove tett i tett, kun en gardin skiller deg fra en annen familie som også er i sitt livs krise.»

De utfordrer sykehuset:

Barneavdelingen på Rikshospitalet trenger flere rom

Ingen dobbeltrom

Toalett inne på alle rom

Bedre personalrom/samtalerom

OUS innrømmer: Tilfredsstiller ikke barns mange behov

– Barnekreftavdelingen er ikke bygget for å tilfredsstille barns mange grunnleggende behov. Den er først og fremst bygget for å kunne gi best mulig forhold for medisinsk behandling og pleie.

Det sier klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken, Terje Rootwelt ved OUS.

Han er enig i mye på foreldrenes ønskeliste.

– Å kunne være sammen med foreldre og søsken innenfor en trygg ramme, er et helt grunnleggende behov for et barn med livstruende sykdom.

Han sier at barnepasienter som er i en stabil fase av behandlingen, tilbys behandling i «avanserte hjemmesykehus». Helsearbeidere reiser hjem til pasienten og gir blant annet cellegift. Barn i Osloregionene får også tilbud om pleie hjemme hvis de er i livets slutt.

Terje Rootwelt mener barnets beste står i sentrum for det som gjøres på sykehuset.

– For at vi skal kunne tilby alle barn og unge med kreft den beste medisinske behandlingen som finnes, så må vi ta i bruk hvert eneste rom, også dobbeltrom, for at livsviktig behandling ikke skal bli forsinket.

Han sier sykehuset strekker seg langt for å møte barnets og familiens øvrige behov, men at de kommer raskt til kort sammenlignet med hjemmesituasjonen.

– Tar sykehuset grunnleggende hensyn når et barn må beskyttes på eget rom?

– Ja, barn som isoleres på eget rom på sykehuset, får tilrettelagt oppfølging og pedagogisk tilbud, selv om tilbudet sikkert er mindre enn det mange ønsker.

Rootwelt presiserer at barn som ligger på isolat, som etter en transplantasjon, alltid får ha en av foreldrene hos seg.

– Om natten, når barnet sover, kan foreldrene sove på Foreldreovernattingen som ligger helt inntil Barneklinikken. Hvis foreldrene ønsker det, kan vi sette inn ekstra senger på barnets rom, slik at foreldrene kan være sammen med barnet hele tiden.

Rootwelt ønsker store enerom for barnepasienter med familie i det nye OUS.

– Er det illusorisk å tenke at man kan bygge små leiligheter der familier i denne situasjonen kan være sammen?

– Når barn må være på sykehuset i mange uker og kanskje måneder om gangen hadde det vært fantastisk med små leiligheter som samtidig muliggjør god og avansert medisinsk behandling og pleie. Det er vanskelig å få til i dagens sykehus.

Familien samlet i hagen i Asker en mai dag i år. To uker senere er Sonja død. Foto: Lars Petter Pettersen

Sonja Hoff var mye mer enn kreftpasient. Hun var datter, søster, niese, barnebarn, kusine og oldebarn. En liten tulle som var som andre barn. Som aller helst ville leke, tulle og tøyse. Og kose.

Da Sonja var to år bodde hun til sammen 40 uker på sykehus.

– Når vi ser tilbake på tiden sammen med Sonja, husker vi henne som den hun var. Og hun forventet at vi skulle være den beste familien vi kunne for den livskraftige datteren vår, sier Inger Therese og Jon Harald Hoff.