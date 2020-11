Erna Solberg: Minst tre uker til med nåværende tiltak

– Vi kan begynne med vaksinering allerede tidlig i 2021, sier statsministeren.

Statsminister Erna Solberg sier vi må forberede oss på en annerledes julefeiring i år. Foto: Vidar Ruud

25. nov. 2020 11:59 Sist oppdatert nå nettopp

Siden 5. november har Norge levd med strenge nasjonale smittetiltak. Dette inkluderer både påbud om munnbind, sosial distanse og anbefaling om å møte færrest mulig mennesker.

Disse tiltakene vil nå videreføres i tre nye uker. Det sa statsminister i en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tallene er tilstrekkelig. Vi må se en klar nedgang i tallene i minst tre uker til, sa Solberg.

Her er de viktigste punktene fra pressekonferansen:

Regjeringen kommer med konkrete råd om julefeiring neste uke.

Bedring i smittetallene, men fortsatt er det for tidlig å slippe opp

Man håper å begynne vaksineringen av prioriterte grupper i starten av 2021.

Tallet på arbeidsledige og permitterte har gått kraftig opp de siste ukene.

Fakta Nasjonale tiltak Hold deg mest mulig hjemme.

Begrens sosial kontakt med andre mennesker.

Hold avstand til folk i risikogruppen om du ikke har holdt 1 meters avstand til folk. Dette gjelder både unge og voksne.

Unngå unødvendige innenlandsreiser.

Nasjonal skjenkestopp klokken 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringer iverksettes ved midnatt natt til lørdag 7. november.

Alle universiteter, høyskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan ha mindre fysisk undervisning.

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt dersom smitten stiger ytterligere.

Grense på inntil 20 personer i private sammenkomster på offentlige sted og i leide lokaler. Maksimalt 50 personer på innendørs arrangementer uten faste seter. Maks 200 personer kan være på arrangementer med faste seter. Endringen iverksettes midnatt natt til mandag 9. november. Vis mer

Fortsatt for høye tall

Det er nemlig fortsatt for høye smittetall, sier hun. Men det er lyspunkter. Den generelle smittespredningen ser ut til å ha stanset opp. Antall sykehusinnleggelser har også flatet ut.

– Tallene er lovende, men vi kan ikke senke skuldrene, sier statsminister Erna Solberg.

Vi må fortsette å holde oss mest mulig hjemme og møte færrest mulig mennesker, understreket statsministeren.

Vil vite mer om julen neste uke

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen. Ting er fortsatt usikkert, sier Solberg.

– Vi må se an smitteutviklingen. Men feiringen kommer til å bli annerledes i år, sa hun.

Det vil blant annet ikke bli rom for store juleselskaper eller nyttårsfester, varslet statsministeren. Hun legger likevel vekt på at man skal kunne reise hjem til «den lille familien».

FHI: – Går rett vei

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, sier at smittespredningen ser ut til å ha stoppet opp. R-tallet, som måler smittespredningen, har gått ned fra 1,4 til 1.

Dette er en vesentlig nedgang, men ideelt sett bør vi komme under 1-tallet, ifølge FHI-direktøren. Hun advarer om å slippe opp.

– Det går rett vei, men det er ikke sikkert det er solid nok til å tåle en oppmykning, sier Stoltenberg.

Hun forteller at det var 3.621 smittetilfeller i uke 47. I forrige uke var tilsvarende tall 4.080. Dette er en nedgang på 11 prosent.

For tidlig å si om andre bølge er over

Statsminister Solberg viste blant annet til smitteutviklingen i Danmark. Også der hadde man sett en nedgang, før det ble en stor oppblomstring.

– Der trodde ma de var over det verste, men det er fort gjort at det vipper opp igjen. Det er for tidlig å si om vi er ferdig med den andre bølgen, ifølge Solberg.

Statsministeren var også opptatt av å understreke at man måtte begrense kontakt med andre mennesker - også der smitten var relativt lav.

– Også der det er mindre smitte, bør ikke folk møtes, sa statsministeren.

Lovende vaksinenyheter

Solberg snakket også om de lovende nyheter om kommende vaksiner.

Hun sier de håper å kunne vaksinere risikogrupper i starten av 2021.

– Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr at vi forhåpentligvis kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sa Solberg.

EU har så langt inngått avtale med fem ulike vaksineprodusenter. Norge er omfattet av disse avtalene.

Vaksinen vil være gratis og frivillig å ta.

Høye ledighetstall

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim fortalte at situasjonen var alvorlig for mange i det norske arbeidsmarkedet. De siste ukene har tallet på arbeidsledige og permitterte gått kraftig opp.

– Norge har møtt en ny smittebølge med nye strenge smitteverntiltak som vi vet at arbeidsmarkedet også blir sterkt preget av, sa Asheim.

Rundt 194.000 mennesker skal nå være på ulike arbeidtiltak på NAV.

– Men sikkerhetsnettet på plass, lovet Asheim.

Han trakk blant annet frem særlige ordninger for sykepenger og omsorgspenger. Dagpengesatssen er også forhøyet og terskelen for sosialhjelp er senket, sa arbeidsministeren.

Liten bedring, men fortsatt for høye tall i Oslo

De siste smittetallene viser altså at det begynner å gå riktig vei på nasjonalt nivå.

I lang tid har imidlertid Oslo vært en stor kilde til bekymring for helsetoppene Men også her har pilene i smitteutviklingen så vidt begynt å gå rett vei.

De syv siste dagene er det registrert 1170 nye tilfeller i hovedstaden. Uken før var tallet 1288. Det gir et snitt på 167 smittede pr. dag siste syv dager, mot 184 uken før. Det er en nedgang på 9,2 prosent.

Helsemyndighetene har likevel signalisert at dette fortsatt er for høye tall.