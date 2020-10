Fagråd: To norske sykehus bør slutte å operere for lungekreft

To av åtte sykehus som opererer lungekreftpasienter, har for få pasienter sett opp mot kravet om «robusthet». Nå mener Fagrådet for lungekreft at helseregionene må ordne opp.

Nå nettopp

I mer enn 20 år har det vært et mål å legge kreftkirurgi til færre sykehus i Norge. Pasientene skal opereres på sykehus med et minstekrav til antall operasjoner. Det skal gjøres av fagfolk med solid erfaring.

I fjor ble 718 lungekreftpasienter operert ved åtte sykehus. To av dem ligger under Helsedirektoratets krav om minst 40 lungekreftoperasjoner pr. år.

