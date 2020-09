Elden hevdet aktor feilaktig hadde hengt ut Bertheussen for brudd på karantenereglene

Advokat John Christian Elden føler seg overrumplet fordi aktoratet i intervjuer har sagt at Bertheussen har brutt karanteneregler.

Forsvarer John Christian Elden (til høyre) og aktor Frederik Ranke i Oslo tingrett. Ole Berg-Rusten, NTB

30. sep. 2020 09:17 Sist oppdatert nå nettopp

Men aktor Fredrik Ranke slo umiddelbart tilbake: – En test som viser antistoffer i ettertid er ikke gyldig, slo han fast i retten og viste til informasjon fra regjeringens nettsider.

Tirsdag ettermiddag kom det frem at Laila Anita Bertheussen hadde vært på handleturer i Sverige. Det ble vist bilder fra overvåkingskameraer som viser Bertheussen med handlevogner i Strömstad i august i år.

Etter at retten ble hevet, ble aktor Frederik Ranke intervjuet om dette.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er 23. oktober. Onsdag 30. september skal blant andre to journalister forklare seg i retten. Deretter kommer språkforsker Sylfest Lomheim. Han har vurdert språk i e-poster som ble sendt til mediene. Vis mer

VG skrev tirsdag at de gjentatte karantenebruddene gjorde at PST varslet bydelsoverlegen.

– Det var ganske mange karantenebrudd. Vi har ikke gått videre for å straffeforfølge dette, men PST tenkte at det var viktig å varsle helsemyndighetene slik at de eventuelt kunne ta grep, sier Ranke til VG.

– Vi mener det viser en form for risikovilje, og en form for hensynsløs adferd hvor hun ikke tar hensyn til andre. Mange som bryter karantenereglene, men ikke så mange som bryter dem fem ganger, fortsatte Ranke.

Onsdag morgen sa forsvarer John Christian Elden at han ikke forsto poenget med harryturene før etter at aktor var blitt intervjuet om turene.

– Vi skjønte ikke hvor poenget var før vi kom utenfor rettssalen, sa Elden om det som skjedde i retten tirsdag.

Har hatt korona

Derfor innledet forsvarer Elden onsdagens rettsmøte med å si at han følte seg overrumplet da det i mediene kom frem at Bertheussen hadde brutt karanteneregler. Det hadde hun ikke gjort, påpekte han.

Bertheussen har nemlig testet positivt for covid-19. De som har påvist covid-19, kan reise inn og ut av landet i seks måneder uten at de trenger å gå i karantene, hevdet forsvareren.

– Det var ingen som har hørt hennes versjon, sa Elden før Bertheussen tok ordet.

Hun langet da ut mot statsadvokat Ranke for disse uttalelsene til mediene. Hun mente at han sprer falske opplysninger om henne.

Ifølge regelverket skal den som har hatt covid-19 de siste seks månedene og en bekreftet laboratorietest, slippe reisekarantene.

I en rettspause sier Elden til Aftenposten at Bertheussen er feilaktig hengt ut i mediene og på sosiale medier.

– Karantenebrudd har aldri vært noe tema før jeg hørte at aktor ga intervjuer om det på direkte-TV. Han sa at det viste hennes karakter: At hun gjentatte ganger brøt loven, men det stemmer jo ikke. Hun ble på grunn av dette hengt ut i flere medier og på sosiale medier tirsdag ettermiddag, sier Elden.

Aktor: Denne testen holder ikke

Før retten tok lunsjpause, tok aktor Ranke ordet. Han ønsket å presisere at antistoff-testen fra Bertheussen som ble lagt frem i retten, ikke holder for å få unntak for karanteneplikten.

Ranke viste da til informasjon om dette på nettsidene til regjeringen. Der står det blant annet at «det kreves at du kan fremlegge en test for at du var syk, som ble tatt den gangen du var syk. Den positive testen må være minst 4 uker gammel. En test etter at du var syk som kan dokumentere at du har vært syk er ikke tilstrekkelig. For eksempel er såkalte antistofftester ikke tilstrekkelig».

– En test som viser antistoffer i ettertid er ikke gyldig, slo Ranke fast i retten.

– Jeg vet ikke om du vil svare på det, Elden. For vår del kan du la det ligge, kom det fra dommer Anniken Nygaard Ottesen.

Elden valgte da å ikke svare på det i åpen rett. På spørsmål fra Aftenposten i en rettspause sier Elden at Bertheussen har vist denne testen og annen dokumentasjon på sin helse til politifolk på grensen ved retur til Norge, og at den har vært tilstrekkelig for personell på grensen.