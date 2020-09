Mann pågrepet og siktet for drap på kvinne i Åsane

Politiet har pågrepet mannen som var i leiligheten i Åsane og siktet ham for drap på en kvinne i 20-årene. Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt sa søndag kveld at 19-åringen først ble siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, men siktelsen ble endret til drap etter funn på åstedet. Marit Hommedal / NTB