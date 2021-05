Fullvaksinerte får ha nærkontakt med hverandre og slipper smittekarantene

Regjeringen gjør lettelser for folk som er fullvaksinerte. De får ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og slipper smittekarantene.

Statsminister Erna Solberg ble i forrige uke koronavaksinert med første dose. Hun er ikke fullvaksinert ennå. Foto: David Kringstad Grønvik/Forsvarets mediesenter / NTB

NTB

3. mai 2021 14:54 Sist oppdatert 11 minutter siden

«I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte», skriver regjeringen i en pressemelding.

To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være like for alle i det offentlige rom, sier Høie.

Slipper smittekarantene

Fullvaksinerte trenger heller ikke lenger gå i smittekarantene.

Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

– Over 1,3 millioner nordmenn har nå fått minst én dose koronavaksine. Et unntak for smittekarantene for vaksinerte er en svært god nyhet, og vil lette hverdagen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert. Dette er noe som er til vurdering.