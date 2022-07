Russiske hackere hevder de angriper nye nettsider

En norsk leverandør av nettsider skal være under et nytt dataangrep. De leverer blant annet nettsiden til Nasjonal sikkerhetmyndighet (NSM).

Slik så NSMs nettside ut rundt klokken 13.30.

4. juli 2022 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

Selskapet Coretrek er trolig utsatt for et tjenestenektangrep, lignende det vi så mot norske myndigheter forrige uke. Det rammer flere nettsider.

Et tjenestenektangrep, også kalt et DDoS-angrep, foregår ved at noen bruker et nettverk av datamaskiner til å sende store mengder trafikk til en nettside. Dermed klarer ikke nettsiden ta imot all trafikken og går ned.

Blant nettsidene som slet litt etter klokken 13 mandag er nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har også nettsider levert av Coretrek, bekrefter NSMs pressevakt overfor Aftenposten.

Fra rundt klokken 13.35 ser nettsiden til NSM ut til å fungere igjen. Da skal de ha vært nede eller ustabile fra rundt klokken 10.30.

Russiske hackere påtar seg ansvaret

Ifølge Telegram-kanalen til det russiske hacker-nettverket Killnet, er det russiske hackere som står bak angrepene. Denne gangen er det hackergruppen «NoName057» som skal stå bak.

På NoName057 sin Telegram-kanal hevdes det at de har rammet Bastø Fosen og Boreal. Disse nettsidene har også vært nede. De har også Coretrek som leverandør.

Denne meldingen ble lagt ut i en Telegram-kanal søndag rundt lunsjtider.

NSM bekrefter at det pågår et lignende angrep som forrige uke, mot flere virksomheter.

Coretrek-sjef Kristian Susnic sier til Aftenposten sier de har fått en e-post fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– NSM skriver at noen av våre løsninger og tjenester kan være utsatt for et angrep. Men dette er ikke verifisert og vi jobber med å finne ut av årsaken.

De russiske hackergruppene støtter den russiske regjeringen. Forrige uke ble angrep mot norske nettsider begrunnet med at Norge hadde stanset russisk transport av gods over grensen på Storskog og til russiske bosettinger på Svalbard.