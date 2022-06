Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 18-årsdagen. Nå ankommer gjestene.

Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag skal feires to dager til ende. Durek Verrett gjør sin første offisielle opptreden, når han ledsager prinsesse Märtha på regjeringsmiddag torsdags kveld.

16. juni 2022 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Kongehusekspert håper ikke fokuset på de forlovede overskygger for tronarvingens bursdagsfeiring.

Etter litt over en uke som forlovet, er Märtha Louise og Durek Verrett til stede ved feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-års dag.

Til musikk fra korps og kor kom Det nyforlovede paret på rødløper. Durek hilste dypt på statsminister finansminister og ordfører Borgen. Folkemengden og fotografene ropte på Durek men de smilte og vinket før de gikk inn.

Så kom prinsessen og Støre, så resten av kongefamilien.

Prinsesse Ingrid Alexandra ankommer festen.

Prinsessen Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar 2022.

Prinsesse Ingrid Alexandra ledsages av statsminister Jonas Gahr Støre.

Kongefamilien er på plass for å feire prinsessen.

Regjeringens gave til den kommende tronarvingen er en festmiddag med over 200 spesielt inviterte gjester og opptredener fra flere kjente artister.

Myndighetsdagen var 21. januar, men pandemien har forskjøvet feiringen med flere måneder.

Middagen holdes på Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo.

Allerede fra klokken 17 begynte de første gjestene å ankomme festen. De ble møtt med korpstoner og rød løper.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verett ankom festen.

Offentlig debut for Durek Verrett

For Märtha Louise og Durek Verrett er det første gang de viser seg offentlig etter at forlovelsen deres ble offentliggjort 7. juni. Det er også første gang Verrett ledsager prinsesse Märtha på en offisiell tilstelning.

Ifølge kongehus-ekspert og historiker Trond Norén Isaksen, er det vanlig å bli invitert til offisielle arrangementer når man er forlovet med en i kongefamilien.

Men han håper ikke Verretts deltagelse i Oslo vil overskygge feiringen.

– Med tanke på all medieinteressen rundt forlovelsen den siste uken, så er jeg redd for at hans tilstedeværelse vil kunne overskygge for prinsesse Ingrid Alexandra, sier han.

Norén Isaksen mener det er synd:

– Fokuset bør være på henne som landets fremtidige statsoverhode og hennes myndighetsdag, sier han.

Gjestene ankommer festen:

Prinsesse Astrid, fru Ferner. 1 av 15 Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skal holde tale

På selve myndighetsdagen sin i januar var prinsesse Ingrid Alexandra med sin bestefar kong Harald i statsråd og regjeringen.

Det er regjeringen som er vertskap også for middagen i kveld.

På gjestelisten står ungdommer fra hele landet, resten av kongefamilien, regjeringsmedlemmene og flere andre politikere. I tillegg kommer det personer som har utmerket seg på ulike felt som kultur eller idrett.

Hovedpersonen selv skal også holde tale. Det er imidlertid ikke første gang den unge tronarvingen taler offentlig – det gjorde hun også under sin konfirmasjon i 2019.

Ansatte kritisk

Under festen holdes biblioteket stengt for publikum. De har ført til reaksjoner blant annet hos de ansatte.

Ledelsen ved biblioteket hadde sagt ja til å la regjeringen feire tronarvingens myndighetsdag der. De tillitsvalgte reagerer på at beslutningen ikke ble drøftet med dem, skriver VG.

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skriver Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet torsdag.

Ledelsen forsvarer stengingen. De viser til at det er snakk om én dag og at 18 andre bibliotek er åpne i Oslo.

Dekkede bord før gjestenes ankomst.

Fortsetter festen fredag

For de fleste offentlige gjestene fortsetter feirinen av den kommende dronningen fredag.

Da holder kongen og dronningen gallamiddag.

Gjestelisten avslører en massiv oppslutning fra alle europeiske kongehus med unntak av det britiske.

Også her er Märtha Louises forlovede Verrett og hennes tre barn med.