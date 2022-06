Norge Hyttekrim Arbeidsministeren etter avsløringer om hyttebransjen: – Sjokkerende og vondt å lese Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) med klar beskjed til Arbeidstilsynet: vil ha flere og strengere bøter. Tømreren Valentas havnet på sykehus med store hodeskader etter å ha bygget hytter for FH Entreprenør. Syv år senere er han fremdeles ufør. Gunnar Thorenfeldt Journalist

Vegard Venli Journalist 25 minutter siden

– Det er sjokkerende og gjør vondt å lese. Dette er jo snakk om vanlige mennesker som blir ødelagt for livet, og som har familie og mennesker som er glad i dem, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Aftenposten. Hun snakker om historien til den litauiske tømreren Valentas, som fikk hodet knust da han bygget den norske hyttedrømmen. Selskapet han jobbet for, FH Entreprenør, bygger hytter for FH Gruppen - Norges største hytteprodusent. Hyttegiganten fikk rekordbot på en million kroner fra Arbeidstilsynet etter gjentatte brudd på sikkerheten. Aftenposten har avdekket at hytteprodusenten fra 2014 til 2022 er blitt stanset 68 ganger på grunn av «overhengende fare for liv og helse» på byggeplassene. – I denne typer saker må det reageres enda strengere. Bedriften har hovedansvar for de ansatte sikkerhet. Da er det viktig at det får konsekvenser når de ikke tar dette ansvaret på alvor, sier Persen.

Politiet: – Liten risiko for å bli oppdaget

I fjor kjøpte nordmenn hytter for over 37 milliarder kroner. Det var all time high for hyttesalget, og Aftenposten har i flere måneder gransket forholdene i hyttebransjen.

Vi har dokumentert lønnsdumping, fiktive timelister og livsfarlige arbeidsforhold.

Da vi var med Arbeidstilsynet på hyttetokt i mars, var resultatet nedslående: Ved fem av fem byggeplasser de kontrollerte, stanset de arbeidet på grunn av fare for liv og helse.

Både politiet og Arbeidstilsynet roper varsku om kriminelle aktører i hyttebransjen.

– Vi er bekymret. Den økonomiske gevinsten er enorm, og risikoen for å bli oppdaget svært liten, sa Jan Kåre Eriksen til Aftenposten,

Han er politiførstebetjent i Agder politidistrikt og talsperson for A-krimsenteret i Kristiansand.

– De useriøse selskapene utgjør en stor trussel for samfunnet, mener arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Stor trussel

– De useriøse selskapene utgjør en stor trussel for hele samfunnet. Aftenposten har avdekket både grove og direkte farlige forhold på en rekke arbeidsplasser der det bygges hytter. Det må ta slutt, sier Persen.

Hun sier regjeringen nå jobber med flere tiltak som skal bedre situasjonen.

– Vi har allerede vedtatt flere innstramminger når det gjelder innleie. Til sommeren vil vi styrke kravet om at faste stillinger i arbeidslivet som norm, og til høsten vil vi komme med en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Persen.

Klar beskjed til Arbeidstilsynet

I juni skrev Aftenposten at Norges største hytteprodusent slapp mer enn 800 000 kroner i bøter fra Arbeidstilsynet etter at de fikk en bot på en million kroner.

Arbeidstilsynet mente bøtene ikke ville ha «noen effekt eller påvirking» siden de allerede hadde fått en million kroner i overtredelsesgebyr. Dette ble sterkt kritisert av jusprofessor Christoffer C. Eriksen.

Lars Mamen fra bransjeorganisasjonen Fair Play ber nå om at Arbeidstilsynets håndtering av bøtene granskes.

Arbeidsministeren har en klar beskjed til Arbeidstilsynet. Hun ber tilsynet reagere hardere og tøffere mot bedrifter som bryter loven igjen og igjen:

– Styringssignalet vårt til Arbeidstilsynet er helt tydelig. Vi ønsker at slike saker skal forfølges. Det er viktig at slike saker blir straffet, enten det blir gitt overtredelsesgebyr eller det følges opp av politi og påtalemyndighet.

– Må få konsekvenser

Avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, mener at overtredelsesgebyrene ikke gis for å straffe noen. Overtredelsesgebyr er det formelle navnet på bøtene Arbeidstilsynet gir bedriftene.

– Vi er ikke primært opptatt av om noen skal straffes. Vi er opptatt av at det skjer en forbedring i virksomheten, har Løvås uttalt til Aftenposten.

– Jeg forstår at Arbeidstilsynets rolle også handler om å veilede, samt bringe ting i orden. Det er ikke deres fremste rolle å straffe. Det er det andre instanser i samfunnet som har som oppgave, nemlig domstolen, påpeker arbeidsministeren.

– Men jeg mener jo at det nettopp i slike saker med gjentagelse, så bør man gå til det skrittet at man sier at her må det få konsekvenser.

– Så Arbeidstilsynet bør straffe hardere og oftere?

– Det er viktig at Arbeidstilsynet utnytter det handlingsrommet de er blitt gitt. Det har de fått signaler om at de skal gjøre.

– Og hvis de ikke gjør det?

– Så er det noe vi må følge opp.