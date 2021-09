Birgitte Tengs-saken: Vurderer å be om judisiell observasjon av siktede

Politiet bekrefter til Aftenbladet at de vurderer å gjennomføre en judisiell observasjon av den siktede i Birgitte Tengs-saken.

Politiinspektør Lars Ole Berge bekrefter overfor Aftenbladet at de vurderer judisiell observasjon i Birgitte Tengs-saken.

(Stavanger Aftenblad): Forrige fredag kom nyheten om at en mann (50) er siktet for det 26 år gamle drapet.

Under mandagens pressebrief bekrefter politiet at de som ledd i etterforskningen vurderer å be om at det gjennomføres en judisiell observasjon av mannen som er siktet for drapet på Brigitte Tengs.